快訊

男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瘋登山，但你真的會用登山杖嗎？登山杖挑選使用教學

聯合新聞網 / 張念慈
不同登山杖有不同功能，也有不同使用限制。張念慈／攝影
不同登山杖有不同功能，也有不同使用限制。張念慈／攝影

登山健行蔚為風潮，戶外運動常可見民眾把雨傘或竹竿當登山杖使用；或是買了登山杖，就上山下海都同一根帶著走。這樣，真的可以嗎？選錯登山杖、用錯方法，小心助力成阻力！

不論是上坡、下坡登山杖絕對是登山的一大助力，不但可以維持重心的穩定、減少膝蓋的壓力，遇到濕滑地形也能很安穩。但是，不同登山杖有不同功能，也有不同使用限制，民眾購買前，可以先評估自己的使用需求，再來決定。

戶外休閒用品專家歐都納表示，登山杖主要可分四種，包括直把鋁合金三節快調避震登山杖、三節伸縮登山杖、二節健走杖、碳纖維四節摺疊登山杖，分別運用於高強度至健行等級不等。

此外，登山杖到底要雙杖一起用？貨單杖使用？下坡和上坡時登山杖長度怎麼調整？使用完怎麼收納？都可以在教學影片中學會。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

瘋登山，但你真的會用登山杖嗎？登山杖挑選使用教學

登山健行蔚為風潮，戶外運動常可見民眾把雨傘或竹竿當登山杖使用；或是買了登山杖，就上山下海都同一根帶著走。這樣，真的可以嗎？選錯登山杖、用錯方法，小心助力成阻力！

瘋重訓、爬山 關節老化年輕化 運動醫學醫師教你找回關節健康

健身風氣夯，重訓人口越來越多；疫情不能出國，許多人轉而瘋爬山，但無論重訓或爬山，沒做好準備就上場，卻反而讓年輕的關節提早磨損老化。亞東醫院運動醫學科主任張君健，提出「找回關節健康三步驟」，運動不再是關節殺手。

女生不要讀體育！花了7年才懂：如果真的愛，還是會走到原本的道路

「好好的女生，不要讀體育！」「念書比較重要，往體育發展沒前途啦！」從小到大，李宛儒一直都熱愛運動，但在家人反對下，她乖順的讀一般大學、做父母期待的工作。但是，好不快樂啊！真的可以違背自己內心的聲音，持續下去嗎？

癌後第一爬！百岳新手CP值最高！合歡群峰2天集滿5座百岳、6座山頭！

兩年前，確診罹患甲狀腺癌，甲狀腺全切除，卻仍可能復發，需要每年追蹤。我向那個帶我入門爬百岳、最後結婚後再也沒爬山的朋友說「如果我可以活下來，我們每年都去爬一次百岳，好嗎？」每多爬一座，就代表多活一年。

車禍二度灼傷、膝蓋磨到見骨 她一個月神復原：持續運動，救了我！

一場嚴重的車禍，讓李嘉苓摔在滾燙的地面翻滾，二度嚴重燒傷、膝蓋磨到快見骨、腳背筋膜被磨掉…一個月後，她卻在醫生驚呼「不可能」下，神速復原，恢復行走能力。一切，都歸功於5年前的決定。

該保護孩子，還是讓孩子學會保護自己？51歲開始帶孩子學格鬥，虎媽的人生逆轉術

陳佩芬一直都是被家裡過度保護的乖女孩，外面的世界對她來說，太可怕。當媽之後，不願孩子重蹈覆轍，她開始運動，51歲這年更帶一雙兒女學以色列格鬥術，連續戰鬥7小時都不能放棄「怎麼樣都要撐下去！」世界，已然不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。