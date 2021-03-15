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瘋登山，但你真的會用登山杖嗎？登山杖挑選使用教學
登山健行蔚為風潮，戶外運動常可見民眾把雨傘或竹竿當登山杖使用；或是買了登山杖，就上山下海都同一根帶著走。這樣，真的可以嗎？選錯登山杖、用錯方法，小心助力成阻力！
不論是上坡、下坡登山杖絕對是登山的一大助力，不但可以維持重心的穩定、減少膝蓋的壓力，遇到濕滑地形也能很安穩。但是，不同登山杖有不同功能，也有不同使用限制，民眾購買前，可以先評估自己的使用需求，再來決定。
戶外休閒用品專家歐都納表示，登山杖主要可分四種，包括直把鋁合金三節快調避震登山杖、三節伸縮登山杖、二節健走杖、碳纖維四節摺疊登山杖，分別運用於高強度至健行等級不等。
此外，登山杖到底要雙杖一起用？貨單杖使用？下坡和上坡時登山杖長度怎麼調整？使用完怎麼收納？都可以在教學影片中學會。
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