瘋重訓、爬山 關節老化年輕化 運動醫學醫師教你找回關節健康

健身風氣夯，重訓人口越來越多；疫情不能出國，許多人轉而瘋爬山，但無論重訓或爬山，沒做好準備就上場，卻反而讓年輕的關節提早磨損老化。亞東醫院運動醫學科主任張君健，提出「找回關節健康三步驟」，運動不再是關節殺手。

1/找出關節老化原因

張君健表示，關節退化原因主要與老化有關，再來是體型過胖壓迫關節、遺傳也有影響。

過去門診病患多是60歲以上銀髮族，這幾年卻出現許多40歲以下的年輕人，喜愛馬拉松、爬山、健身，細問之後，才知道是運動準備不夠釀禍。

以健身來說，不論是深蹲或是負重，如果姿勢不正確，加上膝蓋穩定性不佳，容易造成韌帶受損、膝蓋軟骨受傷，練上半身的動作也容易出現肩關節受傷情況。

爬山、馬拉松也是因腿部肌肉使用的不夠，靠關節吸震，軟骨不斷碰撞，造成磨損過度使用。

健身姿勢不正確，加上膝蓋穩定性不佳，容易造成韌帶受損、膝蓋軟骨受傷。張念慈/攝影

2/避免關節老化方法

膝關節的構造包括骨頭、韌帶、軟骨及半月板，活動時會承受很多重量，頻繁使用長期下來會造成磨損。張君健建議，維持健康不過胖體態、預知遺傳因子及早預防保養，隨時注意關節是否「卡卡」、疼痛，及早就醫，絕對是保養關節不二法門。

在運動的部分，不論什麼運動，都應該採取漸進方式，首重先強化肌肉的強度。跑步前最好先做好暖身運動，平時也要訓練大腿股四頭肌與腿後肌的肌肉，才能避免膝關節出問題。

可以先做非負重的肌肉訓練，透過下肢肌力訓練，加強膝蓋周圍肌肉耐力。具體方法包括腿上綁沙袋或鉛條方式，往前往後做抬腿練習，讓身體習慣先由肌肉出力，而非直接撞擊膝蓋，幫助減緩衝擊力。

張君健建議，不過胖體態、預知遺傳因子及早預防保養，注意關節是否「卡卡」、疼痛，及早就醫，是保養關節不二法門。張念慈/攝影

3/關節老化解方

如果膝蓋已經老化受損，該怎麼治療比較好？

張君健表示，症狀較輕微的，會透過冰敷舒緩急性疼動、如果已是長期的疼痛，會使用熱敷，或進一步採取復健式的電療、超音波等舒緩方式。

如果已經明顯疼痛膝蓋積水，就必須採取抽水、口服消炎藥，或是關節內注射消炎針。

症狀更嚴重一些，關節疼痛症狀還是無法紓解，反覆發作，門診常會注射玻尿酸（HA），讓關節潤滑消炎；或是注射自體的血小板生長因子（PRP），讓軟骨再生。

一般來說，患者都不願意直接在關節動手術，但又希望能快速讓關節恢復正常運作，因此許多患者，會選擇施打最新的瑞士專利技術「細胞基質血小板濃縮液」具HA原始玻尿酸潤滑消炎效果，也兼具PRP讓軟骨再生的效果。

「細胞基質血小板濃縮液」為玻尿酸與自體富含血小板血漿的混合關節注射液，臨床上用於疼痛緩解與關節功能改善，可增加潤滑度、調控發炎反應與改善關節腔內之微環境，不只改善症狀，也延緩需要進行手術的時間。