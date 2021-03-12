癌後第一爬！百岳新手CP值最高！合歡群峰2天集滿5座百岳、6座山頭！

「要不要去爬合歡群峰？」有一天，朋友突然傳Line訊息給我。

「啊！？可是我上次爬山，已經是7年前了耶！」（請見跟沒手沒腳的她爬玉山看見勇敢）我滿臉驚恐地回答。

「吼，阿你都拍弱肌女的24堂健身教練課了，就再來拍一個弱弱女登百岳啊！」「身為有肌勵的總裁，不以身作則爬一下山說得過去嗎？」朋友連環轟炸。

可惡，我這個人就是禁不起激，就莫名其妙的答應了。

不過，其實說起是怕登山，不如說，是對自己「還行不行」的恐懼挑戰。在登山前一個月，我才因為要做甲狀腺癌的追蹤，必須停止服用甲狀腺素一個月，因為新陳代謝變低，什麼都沒改變，就胖了快4公斤。

心理雖然沮喪，但能活著，應該值得慶幸！今年的第一爬，五座百岳、六個山頭，就是我活著的象徵！

出發前戒慎恐懼

雖然很有Guts的答應了，這也不是我第一次爬百岳（雖然每次都爬得快往生），但畢竟上次登山經驗已經是7年前，身體的感受、甚至器材都不知道丟到哪裡去了。甚至，我的腳還筋發炎，走路太多就會痛，這樣，我真的有辦法去爬山嗎？

爬山前，認真復健。

因爲時間緊迫，實在無法讓腳「自己好」，我認真就醫、乖乖按醫囑服藥消緩疼痛；同時，我繼續上健身課程，讓自己的負重能力不致為登山過程中的包袱。

中間，還帶著小孩爬了一次觀音山。結果，根本不到30分鐘，我家2歲兒子就要抱抱，然後就直接去飯店吃午餐了。

爬觀音山，卻變成負重訓練。

工欲善其事，必先利其器。我向過去曾經一起爬百岳的朋友借登山包，結果對方尷尬笑「結婚生完小孩後，就沒爬過山，包包都快爛了」

嗯，他結婚是10年前...好吧..看著對方有些發福的身影，我也是完全能理解。

我再向最近突然迷上爬山的我妹商量「誒，那個，借一下登山包和登山杖」

借了一個超大登山包，結果最後根本輕裝登頂。

結果，她給我一個75+10L未拆封的大登山包+同樣未拆封的登山杖。

「哎呦，其實我爬的山都不用重裝，結果買了都沒用過。」我妹笑得很靦腆。

好了，登山包、登山杖都有了！過去我都穿雨鞋爬山，五年前為了去中國黃山買了一雙登山鞋，然後再也沒穿過，應該也還是可以用，再到戶外用品店買手套、頭燈，就可以了！

無比歡樂輕鬆的出發

過去爬百岳，都需要前一天出發，或是凌晨集合；這次挑戰合歡群峰，我也很緊張。

「幾點集合啊？前一天要睡哪？」我超焦慮頻頻問。

「啊？就睡到自然醒，我們6點從新竹出發到合歡山武嶺、開始爬山啊！」朋友倒是相當輕鬆自在。

悠閒的合歡山腳下早餐。

好吧！登山第一天行程，果然就在歡愉氣氛中展開。6點出發，9點到合歡山腳下用早餐，10點到達武嶺，兩天五百岳、六山頭挑戰，正式開始！

Day1:合歡主峰、合歡尖山、合歡東峰、石門山

準備出發挑戰合歡主峰。

第一站，來到的是合歡主峰。合歡主峰步道程1.8公里，海拔從3186攀升至3416公尺，往返約需2小時，多以水泥路為主。

從武嶺停車場往合歡主峰登山口。

從武嶺停車場走柏油路到登山口，感覺有些奇幻。旁邊一堆小朋友、老弱婦孺，每個看起來都精神抖擻，完全郊遊市集的熱鬧歡樂。

主峰步道算是寬敞好走，坡度也算和緩，只是太久沒爬高山，需要一點時間適應高山氣壓和狀況。

到峰頂還可看到不少遊客創作堆砌的石頭造型，「真的是很有空誒」不是啦..是真的很有才！

順利抵達合歡主峰。

第二站，據說視野極佳的合歡尖山。合歡尖山全程步道400公尺，耗時約30分，海拔3158攀升至3217公尺，步道組成為岩層山徑。

尖山其實不在百岳內，但合歡群峰顧名思義，一山連著一山，尖山就在主峰附近，不順便集點，似乎對不起自己。（顯示為斤斤計較主婦心態）

雖然不是百岳，但是尖山絕非想像中容易。路程有許多岩壁，雙腳無法平踏地面，踩踏時都需要小心留意，以免扭傷。

尖山山頂的確美，很慶幸自己來了！

合歡東峰登山口。

第三站，是合歡東峰。單程1.1公里，海拔3100攀升到3421公尺，高度落差321公尺，步道組成為石階、山徑、木棧道，往返約需2小時30分鐘。

簡單用過輕便午餐後，東峰位置就在松雪樓旁，從步道頂端出發，往上抬頭看步道，馬上有想下山感覺。

媽啊！這步道也太長、太陡了！硬著頭皮，告訴自己「不要往後看，看前面的路就好」一步、一步抬起已經有些痠痛的腳，累了，就停下喘10秒；雖然慢，但是依然不停下，往前走。

東峰路途上，會經過因天災廢棄的滑雪纜車站。雖然告示牌不明顯，但只要穿越箭竹林，就可以進到神秘幻境，感受當年遊客滑雪盛景。斑駁懷舊的場景，對於喜歡拍照的人來說，千萬不要錯過。

在持續不斷的登階動作後，終於來到山頂，高強度的有氧鍛鍊，終於能在此時好好休息一下。

石門山步道。

第四站，被稱是最輕鬆百岳的石門山。單程0.784公里，海拔從3050攀升至3237公尺，高低落差187公尺，步道由木棧道、石階組成，往返約需1小時。

石門山的路口處，其實就在合歡尖山旁邊。登頂的過程，一直看到穿著短褲，或是簡單Tshirt，只戴著耳機聽音樂，就快步上山的山友從我身旁經過，對比拿著登山杖，緩步向前的我，覺得很羞恥。

不過，別這樣嘛！今天連續爬了四座山，能走到現在，我真心覺得自己超棒的啊！原本還想挑戰第五座山「哈哈山」，但是因為中間實在花費太多時間拍照、錄影，結果登頂時已經默默來到傍晚，就開心(誤)結束今天的行程了。

滑雪山莊住宿。

高山超豪華食宿

過去爬奇萊南華、玉山，都是住山莊，還得自己背睡袋；飲食方面也多是自己從山下帶便當當沿途午餐，晚餐則由山莊提供。

這次挑戰合歡群峰，真的完全感受奢華尊榮待遇。晚餐吃的是松雪樓的自助餐，高山上能吃到熱騰騰餐點、熱湯、甜湯、水果、還有熱飲，根本幸福到快哭出來。

晚上住在滑雪山莊，有吹風機、有電熱毯、有吹風機、可以洗熱水澡，還有棉被可以舒服躺平，這樣的晚餐加住宿竟然一個人只要1200元！

怎麼辦？我好怕被寵壞，以後沒辦法爬其他百岳了！（少在那邊找藉口不爬山喔！）

Day2:合歡北峰、合歡西峰

凌晨4點起床梳洗、吃早餐、收行李，5點出發準備第二天挑戰。

充滿挑戰的合歡北峰。

第5站：相當挑戰攀爬能力的合歡北峰。合歡北峰單程2公里，海拔2975攀升到3422公尺，落差達447公尺，步道由枕木步道、箭竹山徑所組成，往返約需3小時。

在滿天星斗的黑色簾幕下出發，爬著爬著，朝陽就悄悄探頭，溫煦的光亮讓周遭原本模糊的景物變得清晰。

超美？不。是超抖

天啊！原來步道那麼陡啊！怎麼那麼多峭壁要爬啦！果然，有時候模糊一點還是比較美。看太清楚，心好累。

還好，過了1.1公里後，後半方的路程就稍微平緩些，也順利攻頂北峰。

在崩潰下，完成合歡西峰。

第6站：被稱鳥山的合歡西峰。合歡西峰單程6.7公里，海拔從2975攀升到3422公，高低落差447公尺，步道由枕木步道、山徑、拉繩所組成，往返約需10小時。

西峰是這樣的，你必須爬完北峰，才能開始爬西峰。爬完西峰後，你也必須經過北峰才能夠回到登山口。

有些事情，真的不要開始。因為爬了快要往生的北峰，覺得都已經快累死了，不順便爬一下西峰太對不起自己，反正下次也不會再來了，於是就繼續往下走。

沒想到，開始爬之後才覺得是天堂。不過，不是天堂的美好，是覺得自己真的到天堂。掛了。

合歡西峰有六個上坡、六個下坡；爬到懷疑人生，更考驗手腳並用的攀爬技術。內心髒話、白眼翻不停，想著為什麼一山還有一山高？就在整路結屎面的過程中，竟然在早上11點多左右登上西峰山頂了！

西峰回程比去程還要累，因為腳程較慢，合歡西峰下山時間12點20分，到登山口已經傍晚5點，過程卻意外看見雲海大景。人生也是啊！走得慢、沒關係；只要願意一步一步走，就可以望見想像不到的美景。

天使隊友真的很重要

兩天五座百岳、六座山頭的挑戰，順利成功了！身為一個七年沒爬山、第一次不是參加登山團的肉腳，內心有無數的感動。

更感人的是，我是同團中腳程最慢的，但就是有人會輪流陪著我「我們就是要團進團出啊！我等你」。

甚至，在我對在山下等我一小時的團友，羞愧道歉「真不好意思，讓你等那麼久」時，對方卻送上暖暖的熱包子和茶葉蛋，眼睛發出光亮，為我喝采「你爬完了耶！你超棒的！」

兩年前，確診罹患甲狀腺癌，甲狀腺全切除，卻仍可能復發，需要每年追蹤。我向那個帶我入門爬百岳、最後結婚後再也沒爬山的朋友說「如果我可以活下來，我們每年都去爬一次百岳，好嗎？」每多爬一座，就代表多活一年。

今年，我一次爬了五座百岳、六座山頭。

這樣，我可以多活幾年呢？