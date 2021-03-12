車禍二度灼傷、膝蓋磨到見骨 她一個月神復原：持續運動，救了我！

一場嚴重的車禍，讓李嘉苓摔在滾燙的地面翻滾，二度嚴重燒傷、膝蓋磨到快見骨、腳背筋膜被磨掉…一個月後，她卻在醫生驚呼「不可能」下，神速復原，恢復行走能力。一切，都歸功於5年前的決定。

被嘲笑的胖女孩

李嘉苓接受女性健身社群「有肌勵」採訪，揭露自己的奇幻旅程。

她是正港的高雄妹仔，以前總是認為自己很胖、肉很垂、臉很圓。高中時期，體重來到70幾公斤，雖然因為身高關係，外表看起來不致過胖，卻也因不符合傳統女孩討喜的纖細模樣，總成為同儕欺負嘲諷的對象。

李嘉苓總是自卑，暗地裡哭泣「我長得那麼醜，又那麼肥，一定不會有人喜歡」大家都會很喜歡高高瘦瘦、白皙漂亮的女生。連自己，都討厭鏡子裡這樣的模樣了。

她努力瘦身，瘦成大家喜歡的那個女孩模樣，弱不禁風，孱弱到讓人想擁進懷中保護。

五年前的改變

5年前，李嘉苓決定離開南部家鄉，到台北這個大都市來闖蕩，從服務生做到髮廊櫃台，再到健身房當業務，也開始接觸到健身。

當時，健身對她來說，就是跑跑步，做一些機械式運動，更不知道用什麼部位發力，也不懂什麼叫肌肉的審美觀。但身旁同事就是健力健美備賽教練，更多了許多肌肉狂人的朋友，「原來，不是乾扁纖細才叫美！」

肌肉的養成

一開始，李嘉苓的屁股又扁又塌，看不到股四頭、臀大肌和鼓二頭肌的線條。同事紛紛熱心教導她許多練腿的秘招，雖然覺得很辛苦又很累，但她仍然努力挺過。

「光練不夠，也要從飲食開始控制！」李嘉苓在同事督促下，開始修正不正確的飲食習慣。力與美的線條，終於展現。「從健身開始到現在，很多人陪我一起成長，看著我從沒身材到有身材，真的很謝謝他們陪伴我，鼓勵我！」

高溫下的嚴重摔車

去年夏天，李嘉苓陪媽媽返回澎湖娘家，高溫38度的炙熱下，她騎著阿姨的老舊機車，獨自外出悠閒環島，因為路況不熟悉，完全不敢騎太快，卻意外摔車，整個人在滾燙的地面翻了3圈。

即便第一時間護住臉和脖子，左半邊的手臂、腳，和右臂，卻因接觸地面二度嚴重燒傷及嚴重挫傷，膝蓋磨到快見骨，腳背筋膜被磨掉，至少需靜養3個月才能正常走路。

還好，靠著過去健身打下的強健底子，加上認真補充營養素和蛋白質攝取，好好睡覺、好好復健，她僅僅花了1個月，就快速復原行走，讓醫生驚呼不已。

磨出最美的自己

從討厭自己的胖女孩，到迎合外界的瘦女孩，一路走到現在強壯的模樣，李嘉苓想透過「有肌勵」鼓勵更多女孩。

體態是自己的，健康是自己的。很多時候，我們總是推說自己做不到，其實只是有沒有毅力而已。內在會變美，是因自己的心態改變才能變更美；但是外觀和穿著、體態要不要改變，也都來自你自己的決定。

每個女生都是最美最棒的珍珠，要不要去磨製，就是自己的決定。