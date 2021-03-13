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女生不要讀體育！花了7年才懂：如果真的愛，還是會走到原本的道路

聯合新聞網 / 張念慈
李宛儒分享尋找職涯熱情的過往。圖片由李宛儒授權｢有肌勵｣刊登
李宛儒分享尋找職涯熱情的過往。圖片由李宛儒授權｢有肌勵｣刊登

「好好的女生，不要讀體育！」「念書比較重要，往體育發展沒前途啦！」從小到大，李宛儒一直都熱愛運動，但在家人反對下，她乖順的讀一般大學、做父母期待的工作。但是，好不快樂啊！真的可以違背自己內心的聲音，持續下去嗎？

找回快樂的事

李宛儒接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，分享這段尋找職涯熱情的過往。

李宛儒從小就是運動健將，個子很高，被體育老師欽點加入排球隊，但爸媽認為女生就該好好念書，不要往體育走。在家人反對下，她只能在高中參加熱舞社，大學時考游泳教練，教游泳，讓自己的運動靈魂，不被澆熄。

輔仁大學統計資訊系畢業後，她擔任業務工作，長期跑外面經營客戶，運動量變少，但東西卻照吃，體態開始發福，加上工作內容非自己的興趣，工作挫折、壓力、職場意見不合沮喪…她決心重拾運動，找回當初那個快樂的自己。

我想了解更多

李宛儒一開始做瑜珈，後來做團課TRX、拳擊，快樂，逐漸回來了。她迫切地想要了解更多、變更健康，考取健身教練證照，身旁朋友開始找她學健身，開啟兼職教練生涯。

後來她決心轉換跑道，到加拿大進修健身課程，考取美國運動醫學院私人教練證照、kettlebell coach壺鈴教練證照、SRE孕產婦運動指導證照；3年多前返回台灣後，正式投入健身職場。

消失的七年回來了

花了整整7年時間，李宛儒才正視心中對運動的熱情和渴望，她終於說服爸媽「做喜歡的事，才能真正快樂」。透過運動，變得自信、對人群的接受度更開放度，也能敞開心胸，接納未知和挑戰。

她的熱情也感染學生，有學生第一堂課說不到10句話，後面會開始敞開心胸講情感、紓壓，期待來運動。

還有一名25歲的女學生，總是努力工作加班，吃宵夜加晚睡沒運動，3年胖10多公斤，在李宛儒的協助下，改變飲食習慣，調整生活習慣，體脂降下來，變得更快樂。

找到你真正想做的事

如果可以回到過去，如果繼續往體育方面發展，也許，李宛儒今天也許是某個體育項目的國手。

但是，人生不能回頭。

透過「有肌勵」，李宛儒想鼓勵更多對未來徬徨無助的人：如果有想要做的事，就堅持去做，人生是自己的，要對自己負責，而不是，而不是得過且過的過一生。。只要你真的愛，你還是會走到原本的道路。

愛自己，先學著愛自己，愛自己有很多不一樣的形式，也許是為自己買個喜歡的衣服、維持體態，讓別人尊重、接受自己，從自己興趣去發掘潛能在哪裡，看到了自己的能耐，找到成就感時，就會對自己更有自信。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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