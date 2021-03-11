影／「冰塊盒」六塊腹肌該怎麼練？腹肌五大迷思、居家四大訓練方法

健身風潮夯，社群媒體上常出現腹肌就像冰塊盒一樣，一塊一塊排列整齊的六塊肌、八塊肌。但是，「冰塊腹肌」練了就有嗎？怎麼練才對？用錯方法，可能越練越心酸，腹肌還是團結在一起！

台灣第一位 IFBB PRO 健體職業選手陳建昕（大H），分享關於腹肌的五大迷思，包括如何放腹肌更明顯、多久練一次？要有明顯的腹肌，必須要滿足幾個條件，搞懂它，再鍛鍊它，讓你的訓練更有效果。

更重要的是，在家也可以輕鬆練腹肌！影片中有訓練腹肌的週期、正確安全的訓練觀念，如果你想讓自己腹肌更明顯的話，一定要給它看起來！

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