運動好難？50歲美得像28歲 「我是大媽」劉珮分享秘訣：一切都先「+1」就好了

劉珮25歲結婚、26歲生女兒，如今女兒已經23歲，她依然身材凍齡如少女。秘訣是，透過「+1」方法來運動，學習和痛苦共處，汲取更多正能量。50歲，依然能夠燦爛如花。

恐懼社交的媒體人

劉珮接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，分享過往故事。

大學畢業後沒多久就結婚，夫妻唯一財產是50cc的機車，懷孕嚴重害喜讓她無法上班，只靠丈夫獨力養家，窮到一度沒有錢買奶粉。返回職場後，她由電視產業轉向國際雜誌，但依然不愛社交，喜歡獨處，很難有深交的朋友。

女兒小學三年級時，劉珮離婚了，脾氣和情緒都變好了。原來，不快樂的婚姻有太多壓抑，讓她喪失對人、事、物的包容力。雖然世界變寬廣了，她依然恐懼社交。

向比你厲害的人學習

7年前，劉珮在主管鼓勵下，考取政大EMBA，課堂討論讓她驚覺「比自己還厲害的人，竟然一個比一個謙卑，一個比一個認真！」。更在同儕氛圍下，開始愛上跑步、騎車，也解開了心鎖。

過去從不運動的她，加入自行車社，一開始常常摔車，還曾團騎西濱100公里，卻在40公里處摔到整個臉流血。一個多月傷好後，在3、4個學長陪同下，把沒騎完60公里的騎完。

後來，劉珮發現騎車上山總是很吃力，為了鍛鍊腳力、增強肌力，開始健身重訓。接著，又發現學校裡好多學長姐熱愛跑步，也開始試著跑跑看，竟然挑戰跑戈壁成功，就這樣漸漸養成運動的習慣。如今，重訓和跑步已成為日常。

運動的目標

「這麼認真運動，你的目標是甚麼？」劉珮常被問到這個問題，但實情是，她從來不設目標，不曾參加路跑比賽。

劉珮很清楚，跑步是為了讓腦袋休息，而不是為了證明自己很會跑，也不需要去把自己逼到半馬破二。她總提醒身邊那些想要藉由運動來變美的姐妹們，千萬別設太高的目標，目標設太高，很容易達不到目標而放棄，建議初期先用最簡單的「+1」法來讓自己進步。

先+1就好了

「我也要來運動，我要跟那個XXX一樣，一個月瘦10公斤。」事情真的不是這麼簡單的，先不論別人瘦10公斤，是用多少努力和忍耐換來的，就說10公斤這個數字迷思，從70公斤瘦到60公斤，可能可以用一個月時間達成，但要從60公斤瘦到50公斤，可能要花兩個月、三個月，甚至半年。

你可以根據你的目標，找出合適的「+1」單位，例如想要藉由棒式來鍛鍊腹部修飾線條，但你根本沒力，最多只能撐個8秒、10秒，沒關係，那就從8秒開始，每天多加1秒，加1秒能有多難？

因為不吃力，所以要天天做，今天做8秒、明天9秒、後天10秒........一個月後你就可以撐至少35秒了，是你一開始的4倍時間，是不是很驚人？

差不多持續做兩週之後，會發現每天加1秒可以毫不費力達成，就可以把你的「+1」單位從1秒變成2秒，試想這樣一個月後你的棒式可以撐多久？

請給自己足夠的時間

別小看+1的力量，只要有耐心，願意給自己足夠的時間，你會看到效果的。運動需要漸進，用激烈的方法在短時間內達成目標，很快就會被打回原形、復胖、會受傷，一旦要歸零重新開始，難度會比以往更高。

任何事都需要時間累積，運動更是，在你體能可以負擔的範圍內去挑戰，慢慢拉高強度，千萬別受傷，才能一直持續，達到你想要的目標。

運動是為了學會與痛苦共處

50歲的劉珮最常聽到的是：「姐，你的身材真的不像50歲耶！你很努力保持齁。」其實，運動從來不是為了變瘦變好看，更重要的是強化心理狀態。

當年，劉珮的跑步教練鄭維軒告訴她：「運動可以學會與痛苦共處」，在她養成運動習慣的這幾年中，不斷體驗到這句話，也深刻改變看待生命的高度。

運動過程中，我們不斷吞嚥痛苦：跑步跑到胸口快炸開了、重訓時肌肉強烈的灼燒感，甚至只要10分鐘的crossfit就直接吐出來，第二天的疲倦無力及痠痛，都極其痛苦。但痛苦都會過，要做的是學會好好與這些痛苦相處，然後耐心地等這些痛苦過。

生活中，工作、家人、感情、朋友都會時不時帶給我們痛苦，如果我們不懂得如何與痛苦共處，會被痛苦淹沒，會有更多負面情緒，就需要花更長時間從痛苦裡走出來。

透過有肌勵，劉珮分享「+1」心法，表示從運動中學會與痛苦共處，這是運動帶來最珍貴的寶藏，讓她少了很多負面情緒，更能心平氣和地看待生活中的不順遂。也希望更多人，可以從「+1」開始，改變人生。