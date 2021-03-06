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「小蔡依林」清純童星 12年後變化讓人吃驚 謝亞晴：不活在別人眼光裡，好好為現在活！

聯合新聞網 / 張念慈
12年前，謝亞晴是被封「小蔡依林」的小童星，總為觀眾帶來歡笑。
12年前，謝亞晴是被封「小蔡依林」的小童星，總為觀眾帶來歡笑。

12年前，謝亞晴是被封「小蔡依林」的小童星，總為觀眾帶來歡笑的她，成長過程卻飽受校園霸凌、酸民凌遲；4年前，心臟舊疾讓她休克差點喪命，生命教她認清：不活在別人眼光裡，好好為現在活！

當童星很跩嘛

今年20歲的謝亞晴，如今已是健身教練，她接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，透露這段不為人知的過去，

從小喜歡唱唱跳跳，8歲開始媽媽帶她參加電視台選秀節目，因表現亮眼，獲得製作公司簽約，從此在秀場、兒童節目、燈會中開始登台表演，常常缺課，錯過學校運動會、校慶，被同學疏遠，無法融入團體生活。

好不容易到校上課，她卻被言語霸凌，批評不來學校是耍大牌，或是班級競賽活動輸了，就被罵掃把星；上競賽類綜藝節目，製作單位會要求童星背台詞，製造跟對手嗆聲效果，現實生活卻引來很多網友批評，引起誤會。

勾心鬥角好累

原本是為了樂趣的演出，卻成了工作，小亞晴好厭倦演藝圈的黑暗面。登台時要爭搶曝光度高的位置、表演不好就馬上會被新人替補，工作時的勾心鬥角，加上真實生活的不順，讓她心好累。

國中開始，亞晴停掉演出，卻在升國三暑假兩個月胖10公斤，暴肥到比自己生4個孩子的媽媽的腰還粗。後來亞晴的父母相約上健身房，變瘦變年輕，亞晴肚子卻是三層肉，對比媽媽的馬甲線，常被以為是媽媽的妹妹。

爸媽會支持你的選擇

亞晴從小有二尖瓣脫垂、心臟左瓣膜閉鎖不全、心雜音、心律不整問題，常會像被電到一樣，感覺胸悶胸痛，痛到呼吸困難。4年前一次暈倒 更引發休克，心臟問題從輕度變成了中重度，心臟痛到跌坐樓梯成為常態。

從鬼門關走過一遭，她下定決心，不管旁人怎麼看怎麼說，要勇敢去做任何想做的事。

在媽媽帶領下，亞晴開始運動，從有氧類接觸到重訓，逐漸找回健康，體態也明顯改善，骨氣勇氣參加青少年健美比賽。高中畢業前，她決定放棄升大學機會，成為健身教練，往夢想前進，獲得父母全心支持。

勇敢自信愛自己

透過「有肌勵」，謝亞晴想鼓勵更多人，任何時候都要有自信，要勇敢愛自己 ，勇敢做自己，不需要害怕別人的眼光！

在有限的生命之中，去挑戰、去享受、去學習，去做任何想做的事，成為那個獨一無二無可限量的自己！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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