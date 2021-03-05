4個動作炸裂腹肌！6分鐘徒手腹部訓練
春天腳步近，面對冬季養胖的肥肚肚，你是不是也覺得一愁莫展？健身達人Iron士倫分享一套6分鐘徒手腹部訓練操，簡單4招練線條變身腹肌男神，立刻感覺腹肌被炸裂，肥肚掰掰！
這套動作分成上腹、下腹、側腹，6分鐘一次練，每個動作執行20秒，中間休息10秒。總共3個循環、做完是6分鐘。
動作項目如下
動作1、左右摸腿
動作2、Ｖ捲腹
動作3、左右摸踝
動作4、左右屈腿
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