4個動作炸裂腹肌！6分鐘徒手腹部訓練

美術設計師張雅婷擁有絕佳的藝術天份，但卻因體型圓潤，從小被家人恥笑「你那麼胖，我不知道怎麼帶你出門」，連未婚也成為被攻擊話題；她在跌跌撞撞中學會堅強，學會欣賞自己最美麗的模樣，勵志故事在｢有肌勵｣刊出，讓眾多網友噴淚。

2021-03-04 10:59