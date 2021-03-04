運動後伸展比運動前更重要！三個伸展動作跟著做，避免五大危機

你也在瘋健身、努力鍛鍊肌力嗎？每次上場運動前，你都做足了暖身，但運動後就先滿意足的結束訓練了嗎？小心！忽略運動後的伸展，可能造成五大身體危機！

聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱表示，運動後伸展，與「呼吸、壓力、心跳、肌肉痠痛、身體柔軟度」五大關鍵有關，針對這些特定部位伸展，不僅有助肌肉、筋膜延展性，也能讓身體獲得舒緩，回復最佳狀態。

貼身防護員馬卡卡，也透過影片示範3個伸展收操動作，簡單動作，可以迅速幫助運動完的疲憊得到放鬆，建議將影片收藏起來，下次運動完試著做，絕對立刻有感！