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那麼胖，帶你出門很丟臉！ XL號女孩：你的體型不會限制你做任何事

聯合新聞網 / 張念慈
圖片由張雅婷授權有肌勵刊登
圖片由張雅婷授權有肌勵刊登

美術設計師張雅婷擁有絕佳的藝術天份，但卻因體型圓潤，從小被家人恥笑「你那麼胖，我不知道怎麼帶你出門」，連未婚也成為被攻擊話題；她在跌跌撞撞中學會堅強，學會欣賞自己最美麗的模樣，勵志故事｢有肌勵｣，讓眾多網友噴淚。

張雅婷接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，分享自己的故事。網友回應熱烈，不少人鼓勵｢不用管別人的眼光！加油！｣、｢很激勵的故事~｣、｢加油，有自信的女人最美。｣、｢勇敢又美麗！｣

網友的支持，也讓雅婷感動回應｢是的，我本名叫雅婷，路邊一大堆的雅婷。如果我這麼平凡都可以做到，不管我們的起點是什麼，你也可以當那個雅婷！，願每個女孩都有可以活出自己！｣

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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