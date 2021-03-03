快訊

福原愛被爆偷吃、想離婚 江宏傑回應了！

鳳梨禁令是轉機？中國「水果統戰」破局的徵兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走過自殘、重度憂鬱 甜美版大S：只要願意努力，一切都會好起來的

聯合新聞網 / 張念慈
朱珮欣有過反覆暴食、節食，重度憂鬱的過往。圖片由朱珮欣授權有肌勵刊出
朱珮欣有過反覆暴食、節食，重度憂鬱的過往。圖片由朱珮欣授權有肌勵刊出

「你好可怕，我們分手吧！」那一年，朱珮欣服安眠藥自殺，悠悠醒轉後，男友嚇得提出分手。在不能輸的環境下成長，反覆暴食、節食，重度憂鬱的她，今年就要大學畢業，有機會找回陽光笑容嗎？

電影黑天鵝真實版

電影「黑天鵝」描述舞者因自我要求過高，不堪激烈競爭，最終性格扭曲，甚至喪命的故事。這樣的故事，也在珮欣的人生中真實上映。

朱珮欣接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露從大班到大學，都是舞蹈專科生，在精英環伺、只能和強者為伍教育下，厲害的舞者身旁總是很多朋友，表現差的則淪為邊緣人。

珮欣長期壟罩在強大壓力下，舞者們爭搶主角，就算成了主角，也被諷刺批評是老師偏袒。

為了讓自己更好，符合舞台上纖細體態，珮欣高中到大學曾激烈節食，卻引發重度憂鬱，更反彈造成暴食症，暴食後再催吐，吃保健品恢復身體能量。虛弱的身體無法負荷期末考，動不動就腿軟、暈倒，越來越自卑，性格陰暗負面。

生命結束就會好了吧

好勝心很強的珮欣，始終無法解開心頭枷鎖；加上遠距離戀情受挫，她選擇多次自殺和自殘，雖然總幸運被發現送醫，救回一命，但人生卻依然無解。

她不斷暴哭，男友提出分手，「這個不是你，現在的你，太恐怖了。」親人更無助搖頭「到底要怎麼樣救你？」

珮欣更茫然了，她不知道怎麼抒發壓力，親友建議她聽音樂或運動，從心靈出發找快樂，而不是再為了表演或生存去跳舞。

悲傷語錄變正能量

珮欣開始進健身房，運動讓她變正向開朗，前幾個月還需服藥控制情緒，不到5個月她就找回心靈平靜，可以開朗大笑，更找到人生目標。

「原來運動可以幫助我變得不一樣！」大二，她決定轉讀體育系，攻讀運動防護，每周3到4天重訓加有氧運動，在運動中變健康，建立自信心、身體、精神都恢復了，大三時更考取健身教練證照。

如今，珮欣大四了，今年就要畢業，專注在自己想要的目標「我想要更健康更快樂，也幫助其他人變得更健康」開始走在專業健身教練路上，穩健而踏實。

回想過去，珮欣啞然失笑「覺得自己很可怕，當初到底為什麼要做這件事？」以前遇到困難或挑戰會說「為什麼是我，你為什麼要拒絕我」；現在遇到任何挑戰或不順，都會正向思考，不管被拒絕多少次，總會有一天會被接受。

未來的力量

透過「有肌勵」，她也分享自己的「未來哲學」。很多人因為覺得自己很醜、身材不好很自卑，但是當你越來越漂亮、越來越有能力的時候，就會有人關注你。與其每天晚上哀怨「想當初」，為何不一早起床跟自己喊加油，要做一個連自己都羨慕的人。

時間不會騙人，你想要成為怎樣的人，就要往那個地方前進，而不是只是羨慕，勤勞可以改變你自己。

找一群正能量的朋友，每天早上都對自己說一聲「你很棒，你很好！」；只要願意努力，只要願意相信，一切都會好起來的！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

走過自殘、重度憂鬱 甜美版大S：只要願意努力，一切都會好起來的

「你好可怕，我們分手吧！」那一年，朱珮欣服安眠藥自殺，悠悠醒轉後，男友嚇得提出分手。在不能輸的環境下成長，反覆暴食、節食，重度憂鬱的她，今年就要大學畢業，有機會找回陽光笑容嗎？

我這樣拉筋的感覺是對的嗎？物理治療師教你正確的暖身伸展

多數人在靜態伸展時，喜歡挑戰身體的極限，會覺得拉的越多越好，反而對我們肌肉收縮（神經肌肉的活化）產生不良影響，甚至導致肌肉力量減少。

比仰臥起坐更有效！「捲腹」運動跟著做，練出超強腹肌、馬甲線！

從小到大，我們總被教育，要瘦小腹，就是要仰臥起坐啊！比起仰臥起坐，近年來更風行「捲腹訓練」，鍛鍊更集中在腹部肌肉上，還可以避免脊椎受傷，現在就跟著Erica 與 Euphe 教練，一起來做「最安全有效」的腹肌訓練-捲腹！

XL女孩變身S號正妹 營養師郭環棻：慢慢來、好好吃，用21天養成新習慣

現在的營養師郭環棻，是運動選手體重控制的重要推手，更幫助體重困擾者找回正確飲食習慣。過去的她，也曾有穿XL尺碼、沒異性緣的黑歷史，更懂得「慢慢來」才是找回健康體態最好的方法。

4分鐘等於慢跑1小時！ 超爆汗8分鐘版Tabata，燃脂、鍛鍊肌肉統統來！

想運動，但總是抽不出時間？希望快速燃脂、減肥的話，有什麼運動超爆汗？不少人都會告訴你，做「Tabata」就對啦！除了常見的4分鐘版本外，健身教練Zoe示範8分鐘版本，可以和朋友、戶外跟著做，大家一起鍛鍊肌肉爆發力！

成功減重15公斤 超正老師分享秘訣：找到喜愛的運動，並且持之以恆

瑜珈老師潘宣儒從小不忌口，大學舞會塞不進演出服裝，練習沒多久就喘不過氣，讓她決心減重。嘗試各式節食法，卻身心都出現問題，最後透過做對一件事，成功找回亮麗人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。