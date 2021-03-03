走過自殘、重度憂鬱 甜美版大S：只要願意努力，一切都會好起來的

「你好可怕，我們分手吧！」那一年，朱珮欣服安眠藥自殺，悠悠醒轉後，男友嚇得提出分手。在不能輸的環境下成長，反覆暴食、節食，重度憂鬱的她，今年就要大學畢業，有機會找回陽光笑容嗎？

電影黑天鵝真實版

電影「黑天鵝」描述舞者因自我要求過高，不堪激烈競爭，最終性格扭曲，甚至喪命的故事。這樣的故事，也在珮欣的人生中真實上映。

朱珮欣接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露從大班到大學，都是舞蹈專科生，在精英環伺、只能和強者為伍教育下，厲害的舞者身旁總是很多朋友，表現差的則淪為邊緣人。

珮欣長期壟罩在強大壓力下，舞者們爭搶主角，就算成了主角，也被諷刺批評是老師偏袒。

為了讓自己更好，符合舞台上纖細體態，珮欣高中到大學曾激烈節食，卻引發重度憂鬱，更反彈造成暴食症，暴食後再催吐，吃保健品恢復身體能量。虛弱的身體無法負荷期末考，動不動就腿軟、暈倒，越來越自卑，性格陰暗負面。

生命結束就會好了吧

好勝心很強的珮欣，始終無法解開心頭枷鎖；加上遠距離戀情受挫，她選擇多次自殺和自殘，雖然總幸運被發現送醫，救回一命，但人生卻依然無解。

她不斷暴哭，男友提出分手，「這個不是你，現在的你，太恐怖了。」親人更無助搖頭「到底要怎麼樣救你？」

珮欣更茫然了，她不知道怎麼抒發壓力，親友建議她聽音樂或運動，從心靈出發找快樂，而不是再為了表演或生存去跳舞。

悲傷語錄變正能量

珮欣開始進健身房，運動讓她變正向開朗，前幾個月還需服藥控制情緒，不到5個月她就找回心靈平靜，可以開朗大笑，更找到人生目標。

「原來運動可以幫助我變得不一樣！」大二，她決定轉讀體育系，攻讀運動防護，每周3到4天重訓加有氧運動，在運動中變健康，建立自信心、身體、精神都恢復了，大三時更考取健身教練證照。

如今，珮欣大四了，今年就要畢業，專注在自己想要的目標「我想要更健康更快樂，也幫助其他人變得更健康」開始走在專業健身教練路上，穩健而踏實。

回想過去，珮欣啞然失笑「覺得自己很可怕，當初到底為什麼要做這件事？」以前遇到困難或挑戰會說「為什麼是我，你為什麼要拒絕我」；現在遇到任何挑戰或不順，都會正向思考，不管被拒絕多少次，總會有一天會被接受。

未來的力量

透過「有肌勵」，她也分享自己的「未來哲學」。很多人因為覺得自己很醜、身材不好很自卑，但是當你越來越漂亮、越來越有能力的時候，就會有人關注你。與其每天晚上哀怨「想當初」，為何不一早起床跟自己喊加油，要做一個連自己都羨慕的人。

時間不會騙人，你想要成為怎樣的人，就要往那個地方前進，而不是只是羨慕，勤勞可以改變你自己。

找一群正能量的朋友，每天早上都對自己說一聲「你很棒，你很好！」；只要願意努力，只要願意相信，一切都會好起來的！