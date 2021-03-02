我這樣拉筋的感覺是對的嗎？物理治療師教你正確的暖身伸展
｢治療師，我問你哦！我在每次跑步之前都會先做暖身，只是我每次在暖身拉筋的時候都會覺得有肌肉撕裂的感覺，但是也沒有到很痛啦，那我這樣拉可以嗎？｣
過去在伸展時，你曾疑惑過在伸展時有這樣的感覺是對的嗎？
是否曾疑惑在暖身時做的伸展運動是對的嗎？
我伸展時這樣的感覺是對的嗎？？
靜態伸展是一般最為常見的伸展方式，多數人在靜態伸展時，喜歡挑戰身體的極限，會覺得拉的越多越好，甚至會認為伸展要拉到會不舒服的點（the point of discomfort, POD）才能有效增加關節活動度 。
但當拉到如此的程度時，反而對我們肌肉收縮（神經肌肉的活化）產生不良影響，甚至導致肌肉力量減少，可能會讓肌肉為了要因應我們在運動中需要的力量，而產生代償。
因此讓我們的肌肉很快疲乏，但只要不要拉到這個不舒服的點，就比較不會產生這些不良的影響
重要的是，伸展運動不要拉到有不舒服的感覺（也不要有痛的感覺）。
如果要暖身，適合哪一種伸展方式？
除了靜態伸展外，伸展運動還包含動態伸展，與本體感覺神經肌肉誘發技巧(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, PNF )。
如果要以伸展運動作為暖身，而接下來的運動需要跳躍力、爆發力，像是籃球、跑步、排球等等，會
建議選擇動態伸展 (Dynamic stretch) 作為暖身運動，而非靜態伸展。
多數人暖身的目的，是為了降低運動傷害發生與增加運動表現，然而過去研究發現，靜態伸展可能會：
1.使肌肉力量減少
2.跳躍能力下降
3.運動的動作變慢
4.運動過程中的反應變差
同時，在 Small 學者的回顧性文獻指出，靜態伸展可能無法全面性地降低運動傷害發生，僅能降低肌肉肌腱 (musculotendinous) 或是韌帶 (ligament ) 相關傷害的發生風險。
因此，對於暖身的目的（降低運動傷害發生與增加運動表現）而言，靜態伸展無法完全符合。
而研究發現，動態伸展能
1.增進運動表現
2.增加肌肉收縮（神經肌肉控制）能力
3.提升身體和肌肉的溫度
也有學者認為，因為動態伸展的動作模式，與運動時的動作較為相像，因此，動態伸展比靜態伸展，更適合作為暖身運動。
讓我們稍微總結一下：
✔️ 做伸展運動時，不要做到有不舒服的感覺，也不要做到會痛的程度
✔️ 靜態伸展不能增加運動表現，但或許能達到部分傷害預防的作用
✔️ 如果要以伸展運動作為運動前的暖身，建議選擇選動態伸展
✔️ 伸展運動的種類有下列三種：
1.靜態伸展(Static stretch)
2.動態伸展(Dynamic stretch)
3.本體感覺神經肌肉 (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) 誘發牽拉技巧
代償/代償作用：簡單來說，每個動作的完成都有主要工作的人（主動肌），跟協助動作完成的人（協同肌），如果產生代償作用，表示主動肌做比較少事情，反而都用到協同肌在完成動作，如此一來協同肌便會容易受傷。
文章來源：
蓁蓁物理治療小教室
「我這樣拉筋的感覺是對的嗎」伸展應該要做到什麼樣的程度
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