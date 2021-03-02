XL女孩變身S號正妹 營養師郭環棻：慢慢來、好好吃，用21天養成新習慣

現在的營養師郭環棻，是運動選手體重控制的重要推手，更幫助體重困擾者找回正確飲食習慣。過去的她，也曾有穿XL尺碼、沒異性緣的黑歷史，更懂得「慢慢來」才是找回健康體態最好的方法。

為了健康選念營養系

郭環棻接受女性健身社群「有肌勵」採訪，表示原生家庭融合不同的飲食習慣，父親很重視養身，總是積極尋找養生食材一讓家人食用。

但母親生長在重鹽重鹹的客家家庭，加上外公外婆很早過世，讓郭環棻驚覺，飲食習慣一定要做調整，避免疾病過早發生在家人身上。

考大學期間，久坐的生活生活讓郭環棻體重急速飆升，為了想幫自己減重變漂亮，也希望身旁不要只有哥兒們，而能夠有桃花運，加上對家人的關懷，她決定選填營養系就讀，給自己漂亮一次的機會。

運動和飲食的改變

郭環棻受母親影響喜歡跳國標舞，常做有氧運動，搭配重量訓練、阻力運動，但只靠運動瘦得很慢，「年輕人代謝很快」這件事與她無關。

大二時，她下定決心，開始加入飲食控制，成功在升大三時瘦下15公斤，來到人生目標50公斤，體脂減低，腹肌更是第一次出現，將XL號衣服換到S號，「再也不要看到你們了！」

她養成新的飲食習慣，刻意控制糖的攝取量，既然無法免除心理的甜食渴望，刻意不吃糖，如果真的要吃透過飲食紀錄，維持在一個月只有一到兩次。

幫朋友、主管瘦下來

大學期間，郭環棻就運用營養專業知識，幫朋友做飲食紀錄，有95公斤朋友3年成功瘦到70公斤，順利交女友脫單。

畢業後，她連考兩次營養師都落榜。她不氣餒，先做其他行政職，成功幫主管控制體態、改善三高、減藥。更給她信心要背水一戰，再考最後一次。

25歲那年，郭環棻結婚了。她在先生鼓勵下，決心離職專心準備考營養師，第三次挑戰果然順利考上，獲聘擔任校園營養午餐中央廚房的營養師。

為學生健康把關

郭環棻認真推廣營養觀念，到小學班級宣講營養講座，成功讓廚餘量下降。後來，她改到大學學生餐廳當營養師，要求廚房，午餐和晚餐只能出現一次炸物，被嫌「賣最好的，怎麼可以不賣？」後來卻因健康飲食，擄獲養生族的心。

郭環棻也進修運動科學相關碩士，協助許多運動選手做體重控制。

減重失敗的原因

郭環棻表示，多數人減重失敗，有兩個原因，一個是沒耐心等態、一個是用錯方法。

人們常抱怨減重的速度很慢，但其實我們也是花了很久時間，才來到現在的體重，卻不給充足的時間等待成果的到來。

「用錯方法」是人們習慣把想實現的方法一次做的太嚴格，一次改變太多，導致生活沒有樂趣，不容易持久，容易失敗。

她建議，生活和飲食要均衡，許多觀點都是以訛傳訛，不見得適用在每個人身上，例如運動後快點補充蛋白質，結果你卻跑去吃炸雞或是甜食，給身體垃圾，身體當然不會長出好的肌肉。

慢慢來不要急

透過「有肌勵」，郭環棻分享，培養新的飲食習慣和興趣，都要給自己一些時間，找對的專業隊友陪自己前進，保持心靈的健康，不要給自己太大壓力、苛責自己都沒有進步。

此外，先求有再求好。每一步等大腦適應後，再往下培養更多健康習慣。

如果你本來生活模式就是靜態的，例如總是坐著打電腦，可以先從有新的體能活動開始，去學與做相關的運動體驗課程，找到有興趣的持續下去。

等到身體適應了之後，再開始做改變。做熟練之後，營養師會再教你新的技巧。一味瘋狂訓練把身體掏空，反而讓免疫力下降，沒有好的恢復，無法長出好的細胞，過猶不及。

「慢慢來、好好吃、好好運動，用21天養成新習慣」不要急，才能好好的瘦一次。