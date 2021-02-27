成功減重15公斤 超正老師分享秘訣：找到喜愛的運動，並且持之以恆

潘宣儒從小不忌口，大學舞會塞不進演出服裝，練習沒多久就喘不過氣，讓她決心減重。嘗試各式節食法，卻身心都出現問題，最後透過做對一件事，成功找回亮麗人生。

原來自己很不健康

宣儒接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露從小就愛吃各種各樣的零食，也不在乎是否吃進嘴裡的食物是否健康。直到大學參加了跳舞學會，有一次表演時怎麼樣都擠不進那套演出服裝，練習多一點點就會感到氣促。

沮喪的她，第一次意識到自己不健康，下定決心為舞台上的自己，也為健康要減重了。然而，減重路上並非一帆風順。

減重不該賠上快樂與人生

宣儒曾試過各種節食方法，但最後不單弄壞了身體，更出現體重反彈現象。當時她整天都只顧著想有關減重的事，灰心得差點兒要患上飲食失調症。

幸好，男友一直在旁支持與鼓勵，還說「健康便好，沒必要為減重賠上快樂與人生。」她在溫情陪伴下，後來慢慢試著調整心調，也找到了適合自己的健康生活模式。

找到喜歡的運動

她決心培養運動習慣，一開始主要是跑步配合有氧運動，之後在健身方面認識多了，也會做些簡單的肌肉訓練，讓線條好看一點。

宣儒認為，培養運動習慣，最重要的關鍵是找到喜愛的運動，再持之以恆。如今她也成為兼職瑜珈老師，更愛爬山跟水上運動。

經過不間斷的努力，現在的她對比最重的時候，總共減去了差不多15公斤。運動後不止讓她瘦了下來，整個人也感覺精神充沛得多了。穿上自己喜歡的衣服，也感覺更自信。

只要你願意堅持

透過有肌勵，潘宣儒希望分享，只要你會堅持，什麼事情都是可以完成的！人生中的低潮都是短暫的，到後來往回看，我們必定會為一路走來的自己感到驕傲喔，讓我們一起在健身路上一起努力吧！