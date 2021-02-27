快訊

美國前防長：台海局勢非常危險 美應考慮放棄戰略模糊

COVAX疫苗來台時程？陳時中下午2時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成功減重15公斤 超正老師分享秘訣：找到喜愛的運動，並且持之以恆

聯合新聞網 / 張念慈
潘宣儒透過做對一件事，成功找回亮麗人生。圖片由潘宣儒授權有肌勵刊登
潘宣儒透過做對一件事，成功找回亮麗人生。圖片由潘宣儒授權有肌勵刊登

潘宣儒從小不忌口，大學舞會塞不進演出服裝，練習沒多久就喘不過氣，讓她決心減重。嘗試各式節食法，卻身心都出現問題，最後透過做對一件事，成功找回亮麗人生。

原來自己很不健康

宣儒接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露從小就愛吃各種各樣的零食，也不在乎是否吃進嘴裡的食物是否健康。直到大學參加了跳舞學會，有一次表演時怎麼樣都擠不進那套演出服裝，練習多一點點就會感到氣促。

沮喪的她，第一次意識到自己不健康，下定決心為舞台上的自己，也為健康要減重了。然而，減重路上並非一帆風順。

減重不該賠上快樂與人生

宣儒曾試過各種節食方法，但最後不單弄壞了身體，更出現體重反彈現象。當時她整天都只顧著想有關減重的事，灰心得差點兒要患上飲食失調症。

幸好，男友一直在旁支持與鼓勵，還說「健康便好，沒必要為減重賠上快樂與人生。」她在溫情陪伴下，後來慢慢試著調整心調，也找到了適合自己的健康生活模式。

找到喜歡的運動

她決心培養運動習慣，一開始主要是跑步配合有氧運動，之後在健身方面認識多了，也會做些簡單的肌肉訓練，讓線條好看一點。

宣儒認為，培養運動習慣，最重要的關鍵是找到喜愛的運動，再持之以恆。如今她也成為兼職瑜珈老師，更愛爬山跟水上運動。

經過不間斷的努力，現在的她對比最重的時候，總共減去了差不多15公斤。運動後不止讓她瘦了下來，整個人也感覺精神充沛得多了。穿上自己喜歡的衣服，也感覺更自信。

只要你願意堅持

透過有肌勵，潘宣儒希望分享，只要你會堅持，什麼事情都是可以完成的！人生中的低潮都是短暫的，到後來往回看，我們必定會為一路走來的自己感到驕傲喔，讓我們一起在健身路上一起努力吧！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

成功減重15公斤 超正老師分享秘訣：找到喜愛的運動，並且持之以恆

瑜珈老師潘宣儒從小不忌口，大學舞會塞不進演出服裝，練習沒多久就喘不過氣，讓她決心減重。嘗試各式節食法，卻身心都出現問題，最後透過做對一件事，成功找回亮麗人生。

愛健身、注重飲食的物理治療師 不到30卻罹關節炎 她省思：我忘了好好照顧自己

你是不是也覺得「痛並且快樂著」的人生很充實？把一倍時間當三倍用、凡事做到最好，才是對自己的肯定？身為物理治療師，也是健身教練，杜佳蓉卻在27歲罹患類風濕關節炎，人生驟變，才學會：「放慢腳步，愛自己」。

粗腿、大屁股掰掰啦！下半身瘦身攻略 4招讓你一個月改頭換面！

冬季即將過去，面對越來越輕薄短小的服飾打扮，你是不是也很擔心悄悄養胖的象腿、大屁股，要如何見人？別擔心！趕在夏季來臨前，快點跟著「下半身瘦身攻略」一起做，簡單4招，讓你一個月告別粗腿、大屁股！

登山健行該帶什麼？單日登山健行裝備，跟著達人輕鬆打包去

疫情關係出不了國，登山的人越來越多了！每天被社群分享的登山美照閃瞎了眼，好不容易鼓起勇氣想挑戰登山，但卻不知道該帶什麼嗎？到底該怎麼準備？一日登山健行裝備，和多日登山差別在哪裡?

壓力誘發蕁麻疹增重33公斤 正常吃、認真運動 她花5個月從2XL穿回M號

去年8月，是張庭儒人生的黑暗期，卻也是人生的重生轉捩點。原本清瘦健康的她，因壓力關係得到蕁麻疹，服用類固醇藥物確增重33公斤，她躲起來不敢見人，後來決心為了愛她的親友改變，花了5個月找回窈窕的自己，秘訣就是「正常吃、認真運動」

想當舞群卻因身高被刷掉 為何她最後可以成為蕭敬騰的最愛？

一開始，王盈之只希望可以成為藝人背後的舞群，跟著一起巡迴世界演出，沒想到，傑出的舞藝，不敵身高限制，慘被淘汰。2年後，她卻因用心經營的TikTok 爆紅，連蕭敬騰都找上門合作，背後成功祕訣究竟是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。