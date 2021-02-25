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登山健行該帶什麼？單日登山健行裝備，跟著達人輕鬆打包去

聯合新聞網 / 張念慈
登山攜帶適當的裝備，才能讓旅程圓滿。張念慈/攝影
登山攜帶適當的裝備，才能讓旅程圓滿。張念慈/攝影

疫情關係出不了國，登山的人越來越多了！每天被社群分享的登山美照閃瞎了眼，好不容易鼓起勇氣想挑戰登山，但卻不知道該帶什麼嗎？到底該怎麼準備？一日登山健行裝備，和多日登山差別在哪裡?

柯式野生活」分享「一日登山健行裝備」，想登山的朋友可以按照影片，紀錄必須攜帶的物品，輕鬆打包去；已有登山經驗的人，也可以據此確認自己的裝備是否合適？有沒有優化的可能？

千萬不要小看登山前的裝備整理！高山情況變幻莫測，如果帶了不適宜的裝備，可能急難時無法揮發作用；也可能不必要的裝備帶太多，卻造成登山過程負重過重，無法完成旅程。

建議登山前，務必列好清單，確認登山健行裝備是否完備，才能開心出門、安全回家喔！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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