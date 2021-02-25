壓力誘發蕁麻疹增重33公斤 正常吃、認真運動 她花5個月從2XL穿回M號

去年8月，是張庭儒人生的黑暗期，卻也是人生的重生轉捩點。

原本清瘦健康的她，因壓力關係得到蕁麻疹，服用類固醇藥物確增重33公斤，她躲起來不敢見人，後來決心為了愛她的親友改變，花了5個月找回窈窕的自己，秘訣就是「正常吃、認真運動」

愛運動的正能量女孩

張庭儒接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露這段奇幻旅程。

從事資訊產業的她，一直都是陽光開朗的人，喜歡騎單車、慢跑、爬山，「愛運動、愛笑」是大家對她的第一印象。

她是虔誠的基督徒，在教會裡常常是登台帶讚美操的耀眼人物，負責扛大台攝影機，因為有堅定的信仰，她相信不論遇到什麼困境，想必是有美好的計畫要發生在身上。

蕁麻疹上身

兩年前，因為工作和家庭的壓力，她有了蕁麻疹的體質，服用類固醇藥物，卻讓她快速變胖，掉了很多頭髮，無法好好吃飯、睡覺，忘了好好愛自己，失去健康。

48歲的張庭儒，從原本52公斤，胖到85公斤。因為過重，不能蹲下，更不敢見舊識。過去總在台前的人物，如今只敢躲在台不敢被發現。沒了亮麗的外表形象，漂亮的套裝不能穿了，平常興趣不能做了，更有胸痛問題，她心想「難道一輩子要這一樣下去嗎？」

去年8月，張庭儒向上帝禱告，希望可以幫助她在農曆過年前，恢復健康和形象 ，從男生2XL尺碼穿回女生M號的褲子，不要再讓關心她的家人朋友們擔心了，為了健康一定要瘦下來。

不找偏方求助專業

她捨棄一般人為了快速瘦身，而會使用的直銷或減肥藥，也不用任何偏方，選擇求助專業醫生幫忙。

她她求助臺大醫院家醫科減重門診和營養門診，建立正確觀念，該掛的門診都去檢查，找出肥胖原因，在醫生建議下安排適合的運動。

她也尋求營養師幫忙，學習吃什麼食物才對，了解真正的青菜、好的肉類怎麼辨別，分量怎麼吃才對，才能真正減重不復胖。

醫師建議她，三餐都要好好吃，該睡覺好好睡；因體重過重蹲不下去，可以做自由重量訓練，找住家附近的健身房，教練搭配一周4到5次的30分鐘有氧，保持心情樂觀。

不怕丟臉做就對了

在循序漸進的治療和運動下，蕁麻疹因為飲食調整和積極運動，減少誘發機會，也不需要求助偏方，花冤枉錢、走冤枉路。

5個月下來，只不過上了15堂教練課，加上好好吃、好好睡，乖乖的照著醫囑、教練指示生活、運動，張庭儒就從2XL穿回M號衣服，更從一開始要帶護膝運動，如今可以硬舉。

回想5個月的奮鬥歷程，張庭儒很感恩一路上都遇到好人幫忙，她也鼓勵跟她類似遭遇的人「不要怕，要踏出那一步去改變。」

她相信，每個人都是神所揀選的，你的身分是尊貴的，不要害怕。就算她超胖，也是積極做重訓課表，一周四天，每次2小時，有氧加重訓。

不要怕丟臉，認真的拍飲食紀錄，教練開的作業都有做訓練紀錄，每次回診前想好問醫生的問題，營養前後的補充，和營養師確認合不合理。

「我的訓練規劃不見得適合你，每個人都有個別差異。」過去為了減重，她曾經頭暈，也讓她明白不能空腹運動，需要補充高蛋白，隨著運動內容的不同，建議民眾家醫科和營養師都要看，不要被inbody數據迷惑恐懼，減肥減到很恐慌。

她建議，民眾應該養成良好的飲食習慣、運動，更要保持心情樂觀、睡眠足夠，就可以健康的瘦下來，身體健康是一輩子的；也很感謝信仰、教會小組姐妹、台大家醫科及營養門診、健身房的教練，在眾人幫助下，重拾健康人生。

每天進步一點點

透過「有肌勵」，張庭儒想分享，遇到人生低潮時，一定要「相信」。把自己當成人，不要當成機器。每天進步一點點就好，自己跟自己比。

相信漸漸的力量，每天進步一點點，回首過去，會發現累積起來的成果，是跨了一大步，持續努力，就可以找回原有的健康和形象。