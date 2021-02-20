脊椎側彎的單車物理治療師 克萊兒：用對方法，我們可以有更好的生活

脊椎側彎、身體虛弱、經常腰痠背痛…許多人因此放棄運動。單車物理治療師克萊兒，也曾有過這樣的人生，為了讓臨床工作更能體會病友感受，她開始運動，才發現「原來，用對方法，就可以擁有豐盛的生活！」

虛弱的體態

克萊兒接受女性健身社群「有肌勵」採訪，表示從小身體虛弱，加上念書時長時間一直坐著，不愛運動，體能較差，對身體沒信心，想做的事很多，卻常常力不從心。

她時常覺得，身體痠痛不舒服，但始終不知道是為什麼，過去家長也沒意識到這是問題，只能多休息，覺得會慢慢好。

不是故意駝背而是挺不起來

長大之後，她才理解痠痛的原由，可能來自脊椎側彎。

也許有些彎友們也有同樣的經驗，雖然側彎角度不大，但生活不方便、念書容易累、脊椎更因無法有好的支撐力，即便出去遊玩，也是一下子就疲勞，不斷尋找比較舒服的姿勢，卻總是無解。

脊椎側彎的病友生活壓力大，小時候常被罵不要坐得歪七扭八、不能駝背，更因體態不正被誤認為是懶散的人，但其實駝背，是因脊椎沒有支撐力，身體挺不起來。鍛鍊身體是一輩子的事，訓練是為了讓生活品質更好！

只能脊椎側彎一輩子嗎

大學時期，克萊兒因為念了物理治療系，開始理解運動的重要性，從人體解剖、運動科學等，一邊學習，一邊親身體驗，越來越了解脊椎側彎成因和怎麼矯正。

出社會後，她接觸更多脊椎側彎相關治療，透過進修、整合所學，親身體驗可以怎麼改善，並且在臨床上分享、協助個案找回身體自主權。

努力運動讓體態更健康

除了學習物理治療專業以外，克萊兒也考取皮拉提斯教練，透過脊椎側彎矯正運動、一周二到四次的重量訓練，讓身體素質全面提升、也改善生活品質。

去年開始，更挑戰公路車運動專項，她說「雖然一路上還是會遇到許多困難、瓶頸，但希望能繼續開發、完成更多想做的事！」

運動也是生活

克萊兒開始接觸單車，一開始是因工作時遇到許多車友有骨盆歪斜問題，為了協助車友們找到身心平衡的方式，她必須要親自嘗試。

騎車後，發現單車運動很有趣，更可以透過戶外運動，多曬曬太陽，接觸更多人，到很少去的地方。即便臨床工作忙碌，她仍然積極把運動安排在生活當中。

有運動更能幫助彎友

從不運動到愛上運動，克萊兒的體能、體態都產生改變，不論姿勢、動作到力量都變好，更認識自己的身體還有心理，也會更有信心。

如今，克萊兒從病友、物理治療師，到運動好手，甚至與體能教練配合，可以助人的層面更廣了。

體驗當下

透過「有肌勵」，克萊兒想鼓勵更多人，每個人生命都是獨一無二的，都會有喜怒哀樂，只要想清楚了，去執行，好好的體驗當下，一定都有所收穫，一點一點的建構出屬於自己的生活和故事吧！