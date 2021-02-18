最高CP值運動！媽媽Youtuber實測「跳繩減肥法」，10天減去2公斤！

想健康減重，什麼運動CP值最高？女星容祖兒、孫儷，會毫不猶豫告訴你「跳繩！」根據研究，跳繩10分鐘，等於慢跑30分鐘的熱量消耗，YouTuber小冰真人實測，連續10天，每天跳繩10分鐘，居然減下2公斤，體態更明顯改變！

小冰是從香港嫁到台灣的Youtuber，致力推廣開心運動、開心生活，常在節目中分享如何透過有趣的方式，讓飲食、運動更好玩。

把跳繩當破關挑戰

為了驗證「跳繩是否真的可以有減重減脂作用？」，她花了10天連續跳跳繩，每次10分鐘，更變化出不同版本的跳繩方式，包括原地跳、前後跳、側邊跳、抬腿跳、跑步跳等，讓單調的跳繩有了不同難度的挑戰，透過智能跳繩的app紀錄，還可記錄運動軌跡，輕鬆計算卡路里，完成破關任務。

媽媽YouTuber小冰，透過不同跳法，讓跳繩更有趣，鍛鍊不同部位肌肉！圖片由小冰授權提供

10天X 10分跳繩挑戰

第一天，原本小冰身形腹部與腰間贅肉脂肪較多，經過連續10天的跳繩運動後，體重由52.2公斤減到50.3公斤，體脂肪更減去2.0%！身體線條及肌肉更明顯，小肚肚不見了，身形變得更加結實，跳繩減重、減脂及維持體態效果獲得證實！

無繩球不受空間限制

不少民眾受限家中空間不大，無法使用跳繩，或擔心使用繩子擺動打到東西、傷到人，小冰也示範使用智能跳繩的「無繩球」功能，少了長長的線，隨身帶著走，找到10分鐘空檔就可跳，不論在家、公司中午休息、看電視，都不會錯失運動機會。

科學實證，跳繩主要訓練腿部肌群與全身的協調性，學童生長時期時多跳繩可以長高，不少運動選手也把跳繩當作訓練項目，不只能瘦身減肥，還能預防骨質疏鬆、增強心肺耐力、訓練平衡感、抑制貪吃慾望，甚至還能改善便秘！

媽媽YouTuber小冰，使用智能跳繩，記錄自己訓練結果，讓跳繩成為破關挑戰！圖片由小冰授權提供

一般跳繩可以鍛練身體的下肢、訓練自身的協調力。跳繩球則擁有多樣化的動作，可以加強鍛練和強化臀部、腿部位置，更可以透過智能跳繩app記錄下的運動數據，精準看到跳繩次數、速度、燃燒卡路里與時間等。

沒有時間運動？沒有場地運動？不想花大錢上健身房？或許，你可以跟小冰一樣，先從跳繩開始，展開你的健康人生！

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