真心抵不過外表？被大胸女搶走男友，哭過才學會：真正的敵人其實是自己

林家誼一直很不喜歡自己。暴牙、胸部不夠大、不夠美…一切人生的不順，絕對都是外表造成的！但是，真的是這樣嗎？

不喜歡自己的所有

家誼接受女性健身社群「有肌勵」採訪，透過她曾經討厭所有的自己，每個地方都想跟別人一樣，不論飲食、穿搭，都渴望可以成為另一個人。

她活在旁人的觀點下，男友笑她暴牙，她就去裝牙套….總是在意別人說的話，為別人活，深惡痛絕自己的樣子，覺得自己不適合這個世界。

男友劈腿的打擊

幾年前，家誼的男友劈腿了。她痛心地看著男友和大胸小三曬恩愛，心想「一定是因為我身材不夠好，都是我的錯！」

她嘗試各種方法，節食、吃酵素、喝瘦身飲品、按摩身體想消水腫，甚至吃藥都無法讓身材變好。

朋友帶她進健身房運動，她踩腳踏車踩到哭「社會很殘酷，沒有外表，你掏一顆真心並沒有用」，自卑的覺得自己又醜又胖，難怪沒人要，決定開啟健身之路。

健身的目的是什麼

家誼的體脂肪高達32%，是標準的泡芙人，加上體質不太會流汗，剛開始超討厭運動，覺得累又痠，成效要很久很久才能看到，重訓做沒幾下就想回家了。

後來，她了解到，好的體態，不一定是要瘦到幾公斤，或是追求鉛筆腿、站直時大腿內側不碰在一起；而是不圓肩駝背、不骨盆前後傾、不XO型腿⋯等。

她更深刻體會到，自己才是自己最大的敵人，不開始運動、不控制飲食，永遠都沒辦法增肌減脂。

幫助更多人

家誼的心態不一樣了，世界也不一樣了。她努力學習解剖學，了解骨骼排列的位置、肌肉收縮的狀態，學會真正的呼吸及控制呼吸的方式，不論是洗碗、搬重物、工作，更懂得如何控制肌肉用力的狀況，不容易代償、受傷，知道如何放鬆伸展。

她開始到處上課研習、考證照，後來更決定「把運動的興趣當工作」考取健身教練，幫助更多人。

她更開始懂得喜歡自己，也鼓勵跟她一樣無助的學生們，找到自己有興趣的目標，成為自己喜歡的人。

奶奶的遺憾

家誼的奶奶過去沒有運動習慣，年紀大了有骨質疏鬆問題，有次奶奶在家不慎跌倒，導致骨盆碎裂，從此只能坐輪椅。

成為教練後，家誼幫助車禍受傷的學生重訓復健、幫助銀髮族鍛鍊肌力，心中感慨萬分。

不論是學生族群，或是老年人，千萬要正視自身健康，不要覺得「不可能是我」或「我怎麼可能會那樣」，意外往往都發生在不小心的時候。

每個人都會老、都會受傷，運動是最好的預防醫療，人賺再多的錢都沒有你的身體健康來的重要，踏進健身房看到教練，絕對比到醫院看醫生好！

運動跟吃飯一樣是必須做的事

開始運動前，家誼總是怕東怕西，怕自己不小心練太壯、怕自己沒毅力做不久，為自己找了很多藉口、理由。

她花了兩年時間，透過重訓找回健康的自己，更因基礎代謝率變高，可以吃自己喜歡吃的食物。

家誼也鼓勵周遭親友，把運動當作理所當然的習慣，慢慢的就會像吃飯一樣，成為生活必須要做的事。

找到人生的目標

回首過往，家誼想透過「有肌勵」，鼓勵更多徬徨無助的人：找到人生的目標，才能開始前進。

目標虛無飄渺，你就不知道自己到底要做什麼，會沒有動力。先設一個容易達到的短程目標，再設一個長程目標，築夢踏實不要空想。

更重要的是，別為別人活，人生該是掌握在自己手中的。只有先喜歡自己，生活才能璀璨亮麗。