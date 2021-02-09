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深蹲臥推怎麼做才正確 天菜醫師教你練肌力

聯合新聞網 / 張念慈

健身風氣夯，不少人開始思考：肌肉鍛鍊，真的那麼重要嗎？我不想變猛男，我害怕大肌肉，應該不用鍛鍊吧？

事實上，健身不只是為了追求身材變好，而是讓肌力變強壯，尤其是銀髮族最常遇到肌力不足問題，如果不幸在浴室等地方出意外，肌力不夠，跌倒受傷時都不易自救。

長期健身的｢一分鐘健身教室｣ 史考特醫師，教你簡單兩個鍛鍊方法，在家就可以訓練肌力。根據研究，有接受肌肉訓練、肌肉量較高的人，癌症死亡風險降低了33 %。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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