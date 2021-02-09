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瑜珈核心控制好難？5個基礎動作練起來！

聯合新聞網 / 張念慈
瑜珈老師Ariel示範5個基礎瑜珈核心控制動作，在家就可以練習。
瑜珈老師Ariel示範5個基礎瑜珈核心控制動作，在家就可以練習。

現代人生活忙碌，許多人靠瑜珈取得心靈平衡，但其實瑜珈看似平緩，實際操作卻需要強大核心和穩定能力，讓不少人在初學時，常因核心無法穩定，感到沮喪挫折。

瑜珈老師Ariel和女性健身社群｢有肌勵｣分享5個動作，鼓勵剛入門的初學者，無法確實的控制核心，覺得身體很難穩定，這支影片會非常適合你！千萬不要覺得灰心，所有核心都是慢慢累積而來的，她也是從幼幼班開始，「我可以做到，相信你也可以，一起來試試吧!」

準備器材和動作要領

備好瑜珈墊，動作要領如下：

1.手腕在肩膀下方，膝蓋在髖關節（坐骨）下方

2.肚子往內收，保持核心穩定

3.維持深吸慢吐的呼吸(加入呼吸解說，請見影片說明)

4.每個動作做3-5組(視自己身體狀況調整）

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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