從小被笑：腿太粗以後嫁不出去！她痛哭後才懂：憑什麼你覺得我必須討好你？

你怎麼那麼矮？胸部再大一點比較好吧？腿那麼粗，以後嫁不出去吧？為什麼不能跟網紅一樣，再瘦一點？這些話，你是不是也常聽到？你是不是也覺得難過、羞愧，卻又無能為力？

瑜珈老師辣娜，接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，透露自己從小在這樣的「關心」中長大，厭惡自己、自卑痛哭，才發現，其實，忙著討好全世界，卻忘記，最好該討好的人是「自己」。

被批評的外表

辣娜幼稚園開始學舞，國小接觸體操、田徑、游泳、瑜珈。肌肉線條明顯，求學過程常因不夠纖細，被同儕、親戚譏笑腿很粗。

身高153公分，嬌小的體態，讓她在教學時，總是被當菜鳥，需要更努力贏得學生信任。

她埋怨，沒有身高、沒有大胸、沒有美腿，怎麼讓別人喜歡自己？自卑，卻無力改變。

瑜珈改變的人生

大一開始，她成為瑜珈老師，學習更多專業知識，也在瑜珈裡學會和自己對話，鼓勵學生的過程，也同時鼓勵著自己，她學會樂觀、學會自信，被旁人眼光緊緊掐住的人生，逐漸獲得釋放了。

她也熱愛戶外運動，不論潛水，爬百岳，SUP等都樂於嘗試，「好好吃對食物」也是一直努力的方向！不只是不要吃什麼，而是找到屬於自己的吃東西法則，吃的開心，動的開心，才能長久！

為什麼我要討好你

辣娜回想過去，「其實現在想想，我真的滿頭問號，我的外表，到底關你什麼事？」過去曾無法面對的傷痛，如今看來卻很可笑。

辣娜總是和學生分享，是誰規定了身材的好壞與美醜？忙著應付著大眾審美觀，到底是在討好誰？為什麼不是我們覺得漂亮就好呢？

就算不是主流美，每個人的美醜，絕對不是只有外表。外表是我們用來認識人的一個軀殼，卻不代表著任何事物。

為自己的健康負責

我們的周遭，總是有許多人，喜歡拿放大鏡檢視別人， 一但有缺失，就沾沾自喜，好像抓到了你的缺點一樣。

但是「我養的肌肉，也不假別人之手，到底又關誰的事呢？」我們只需要為自己的身體負責，為自己的健康負責。當個有更多優點在閃閃發亮的人，才更是美麗。

不要再因為不小心多吃了一個蛋糕，而罪惡一整天。而是想著：「滿足了，但下一餐要好好認真吃！下班之後，去運動一下吧！」

一切，都是為了健康，不是為了應付這社會；更不是為了某任男友，拿著網路正妹的照片，要你也要腰瘦奶澎而做改變。對方愛的若是你的軀殼，那你的心再美，他也看不見。

永遠不要覺得不可能

透過「有肌勵」，辣娜想鼓勵更多人，永遠不要覺得「不可能」，那些你能夠咬牙走過的事情 ，必定留下腳印！

不要怕做不到，只要你願意開始，一切都只不過是生活中的選擇而已。好好愛自己，在你的人生旅程中多上點顏色！