疫情中斷空姐生涯 她樂觀走出憂鬱：「願意面對」很重要
新冠肺炎，讓航空業成為「慘」業。空姐蜜偲歐，在疫情及間收入減半，健康檢查還發現甲狀腺結節問題；但，她為何能一直保持樂觀？
自我要求高的人生
蜜偲歐接受女性健身社群「有肌勵」採訪，透露過去在補教業任職，後來轉職成為空服員，職業不同，但同樣的是，「常常會逼死自己」。
她對自我要求嚴苛，凡事都要完美，極度在意別人眼光，渴望得到別人的認同和讚賞，如果出差錯，會非常自責。
因為害怕失敗，不願被看到不完美，她也因此一直處於高度壓力下，導致情緒起伏明顯，更容易生病。
逼自己開始運動
過去，蜜偲歐仗著自己年輕代謝很好，各種珍奶、鹹酥雞、零食從不戒口，加上長年吃較鹽較重口味的飛機餐，有天突然發現，走路時大腿內側竟然緊緊依偎。
原來，6年暴增8公斤，170公分的她胖到59公斤，連制服都穿不下了。完全沒有運動習慣的她，決定開始逼自己運動，並且改善飲食習慣。
有氧和重訓搭配
4年前開始，蜜偲歐一週至少上健身房4天，一開始只靠有氧燃脂，晚上6點後禁食，身為澱粉控的她，則將每天澱粉量控制在一個拳頭左右。
後來成功瘦了8公斤，卻又因為太瘦，沒有線條不好看，決定搭配重訓及有氧並行，心肺功能變好，也透過伸展讓肌肉放鬆，連皮膚狀況都變好。
疫情打亂的人生
疫情打亂職涯規劃，收入減半，蜜偲歐的財務規劃、人生，像一個個冒出的泡疹一樣，極度惹人厭，卻又不知該如何是好。
花了近三個月，才從絕望、憂鬱中調適過來。
找回人生主控權
蜜偲歐轉念「難得的長假，除了唉聲嘆氣，應該有更好的過法！」她想到過去，因為時差關係，想學的東西都沒時間進修，休假就睡覺，連運動都很難。如今，可是難得的機會！
她研習過去一直很想學的韓文、設下考高階韓文檢定的目標。
過去工作日夜顛倒，沒能好好照顧自己，近期她也透過檢康檢查，發現子宮肌瘤及甲狀腺結節問題，讓她調整人生，更注意改善飲食與加強運動的重要性。
鼓勵你的話
蜜偲歐希望透過「有肌勵」，分享自身經驗，鼓勵更多人。
「願意面對」很重要。不論是因為天災人禍讓收入銳減、沒了工作；或是發現身體健康出問題，如果選擇逃避不處理，問題只會一直都在。
遇到問題就是要處理，勇於面對逆境、想辦法處理好，不論是健康或是工作都一樣，要愛自己，才有辦法照顧別人，也才有機會迎來越來越好的未來。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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