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校園霸凌、嚴重氣喘、韌帶磨損 名模指定舞蹈老師：學習和傷共存

聯合新聞網 / 張念慈
Arisa克服氣喘成為名模指定舞蹈老師，卻又韌帶磨損，無法一直跳舞。夢想，該怎麼延續？圖片由Arisa授權｢有肌勵｣刊出
Arisa克服氣喘成為名模指定舞蹈老師，卻又韌帶磨損，無法一直跳舞。夢想，該怎麼延續？圖片由Arisa授權｢有肌勵｣刊出

孟母三遷，為了給孩子好的教育環境。對Arisa來說，搬家卻是為了給嚴重氣喘的她，一個活命的機會。好不容易，克服氣喘成為名模指定舞蹈老師，卻又韌帶磨損，無法一直跳舞。夢想，該怎麼延續？

辛苦的氣喘兒

Arisa接受女性健身社群「有肌勵」採訪，有嚴重氣喘，小時候總咳到無法入睡，更常半夜掛急診，家人為了她搬家，只為了能讓空氣好一些，呼吸更順暢。她在醫生建議下，開始游泳，症狀減緩，心肺功能比一般人還更好！

從小，Arisa就看著電視說「長大後我要跳舞！」自幼練舞，考舞蹈科班，大學念體育，大二就考取證照成為有氧老師，開始教課。後來，更因舞蹈及健身專業，成為名模林可彤、林又立、劉欣瑜的健身書指導編審。

填滿人生缺憾

舞跳的好、外型亮眼，成為校園焦點，卻也讓Arisa長期受到霸凌、被排擠，拿過的東西被同儕說「好髒」；連閨密都加入欺負她，「不是漂亮的女生都過得很順遂，人生不是永遠都開心」是學到最痛的領悟。

成為有氧老師後，是Arisa人生第一次可以放下過去，和女性朋友相處。學生們發自內心喜歡認真的老師，約她一起吃飯、一起玩，一塊露營、爬山，人生的缺憾，被填滿了。

我還能再跳舞嗎

25歲，她在一場舞蹈活動中，被學生從後方踩住腳踝。當下完全站不起來，被抱出場就醫，雖然直接施打類固醇，卻從此只要跳舞就會疼痛。

去年更發現，外側韌帶已經完全磨損，即便打了多次葡萄糖增生，依然膝蓋容易發炎，連走路都會痛。

「跳舞」一直都是Arisa最喜歡的事。還能再跳舞嗎？夢想，怎麼辦？

與傷共存

她花很多時間說服自己「放下」，做出艱難的人生選擇，希望腳可以用到很老。

Arisa除了打針治療，決定積極強化踝關節的肌肉，與傷和平共處，走向另一條路！

她減少舞蹈課，增加空中瑜珈和TRX教學，找到其他出路。更透過一週兩次重訓，和學生相約爬山、自由潛水，在山和海裡找自己，學會聽自己心裡的聲音！

想鼓勵大家的話

Arisa想透過「有肌勵」分享，受過傷的人，不管是心理或身體。都要換一個方式，去想「往後的人生」。未來還很長，如果只著重眼前當下，就不會有更多美好的事發生。

很多人覺得，我們是因為職業才運動，其實我們是因為自己喜歡，所以才能堅持下去。找到喜歡的事、找到你的熱情，未來的日子，就能永遠豐盛美好！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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