懷孕可以運動嗎？超強二寶媽：靠重訓挺過孕期，擁抱過去自己

Alina心裡一直有傷。在軍事教育家庭下長大，國三時勇敢表達意見，卻被剃成大平頭，在旁人恥笑眼神中，封閉自我。10年後，運動習慣救贖了她，今年初，更成為幸福的二寶媽，懂得微笑擁抱過去的自己。

聲音不被聽見的孩子

Alina接受女性健身社群「有肌勵」採訪，提及家中有4個孩子，她和哥哥姐姐年紀差很多，在家中總是寂寞。父母採嚴格教育，孩子不能有任何意見。

國三下學期，第一次表達自我意見，卻被認為頂嘴、學壞了，她氣得離家出走，結果當晚就被抓回，更被懲罰理成大平頭。

整個學期，她戴著帽子遮掩平頭，同學取笑她「壞孩子才被懲罰」，師長要她拿下帽子「不可以標新立異」，畢業紀念冊上的平頭照，讓她看清人情冷暖，更從此封閉自我，與家人漸行漸遠。

深深烙下的陰影

國中畢業後，她決定念職業學校，住宿半工半讀，不靠家人付學費。隔年，為了不讓媽媽知道她的行蹤，自己轉學，也離開原本建教合作的美髮店。

母親報警協尋，對她無可奈何「你現在跟我回家，要不然就是出去之後，再也不要回家！ 」毫不猶豫，17歲的Alina，選擇了後者。

運動讓緊繃的人生放輕鬆

長年的家庭、工作壓力，讓Alina每週都需要針灸治療，一次針灸過程中，被電流擊中的感覺，讓她驚嚇不已，更發現針灸只能治標不能治本，決定開始接觸瑜珈，也愛上運動後的輕鬆感。

她開始摸索各種項目訓練，晚上跑步1小時，早起晨泳，一週2次肌耐力重訓，放假做瑜珈，也開始學習控制飲食，由內而外散發出好氣色，再也不用看醫師，更有了過往不曾有過的自信，身心靈真正被釋放。

因為運動，Alina的心智變得更強壯，遇到想不透的事情時，她學會靠運動排解壓力及負能量。這樣的精神糧食，也陪伴她度過兩胎懷孕的艱辛歷程。

孕期仍堅持運動

懷第一胎時，即便對生理變化感到害怕陌生，Alina還是鼓起勇氣堅持繼續運動，找專業的教練一對一訓練，整個孕期才得以避免更多的不適。

2021年1月，她產下第二胎，更加確定：運動是唯一可以讓她順利生產的不二門解藥。

她時時刻刻提醒自己，好好活在當下，懂得放輕鬆。因為長年培養的運動習慣，讓她懷孕初期及中後期，體力、精神狀態都維持的很好，

到了懷孕後期，肚子膨脹速度快、胎動次數頻繁，運動時容易感覺肚皮緊，很多肢體動作也開始有所受限，但透過適度運動，卻讓許多心情的不安減少了。

當媽後才懂的事

今年初，Alina正式成為二寶媽。教養孩子的過程中，她發現，教育孩子從來都不是件容易的事。她告訴自己，絕不要讓孩子重蹈覆轍，努力學習用耐心，引導孩子的情緒。

她也慢慢體會到，過去憤恨哥哥姊姊不理她、家裡沒溫暖，其實只是因為年齡造成的代溝。長大後，才知道有兄弟姊妹其實是幸福的，不該把把罪過賴在別人身上。

她終於，可以回頭擁抱當年那個被剃光頭的小女孩了。

每一次努力的累積

透過「有肌勵」，Alina希望鼓勵更多人，可以現在起就開始找到屬於適合自己的運動模式，不管是潛水，爬山，游泳，攀岩都可以去嘗試看看，每項運動都可能帶來不同感受。

透過每一次的努力，累積成為自己喜歡的樣貌。不管在什麼身分裡，都能活成自己欣賞的樣子。