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染SARS斷送國手生涯、比90歲洗腎者身體還差 高中主任用15年找回人生：你可以選擇讓自己變更好

聯合新聞網 / 張念慈

新冠肺炎疫情肆虐，染病後還能有幸福人生嗎？一位高中主任從SARS倖存的真實故事，讓你看到生命的韌性。

姚玉容，是從出生，就被判定要開始準備後事的孩子。好不容易，成為桌球國手，卻因染SARS，嚴重肺部霧化，從此連走路都是「會呼吸的痛」。花了15年，她終於找到方法，一步一步迎回自己的健康，拿回人生的主控權。

出生不會哭的孩子

姚玉容接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段離奇人生。

玉容出生時，因為母親前置胎盤破裂，造成大血崩，醫生囑咐「母女只能選擇救一個」，她被拉出來時，面無血色、不會哭，醫生凝重告訴家人「如果今天晚上12點前沒有哭，準備辦後事。」

11點45分，醫師已經開好紅單，交代家人救不回來了；沒想到，就在11點58分，玉容哭了，這聲哭啼，讓所有人都哭了，也笑了。

這孩子，求生意志旺盛，但也注定她坎坷的人生。

成長過程，玉容疾病不斷，前後醫藥費耗費近200萬元。為了更健康，玉容開始打桌球，更成為青少年國手。一切，看來就要進入正軌了。

放個天燈怎麼會染SARS

2003年，玉容正在攻讀研究所，她和室友去放天燈，返校後卻出現異狀。不斷的高燒，讓她全身無力，3天瘦了13公斤，喝養肝茶、吃退燒藥都沒有用，第二天就無法下床，講話只剩氣音，第三天更是連說話都沒有辦法。

父母驚覺異狀，連夜從苗栗到台北載女兒就醫，趕抵醫院時，醫生驚呼「再晚半個小時，你就救不回來了！」

原來，玉容以為的發燒，竟然是SARS，讓她肺部積水，病毒攻擊心臟和肺，留下心肌缺氧、肺部霧化的嚴重後遺症。

兩個月後，她出院了，命撿回了。但，才23歲，卻連走路都會喘，只要變天就會嚴重氣喘需要送急診，運動道路從此中斷。

後來，玉容到高中當教務主任，也曾到過電視台當過記者，卻一直覺得心中有一塊缺憾，再也無法彌補。

2016年，玉容和朋友聚餐約吃火鍋，不過吃一塊鴨血，卻突然心悸喘不過氣，立刻緊急送醫馬上，被戴上氧氣管、打營養針、服用心臟藥物、搭配抗憂鬱的藥協助放鬆。

玉容躺在病床上，淚眼問自己「這就是我當初努力活下來，要過的人生嗎？」

重拾運動

玉容決心改變，她在治療過程，搭配飲食控制、營養品補充，把身體基底養好，隔年已經可以做簡單運動、快走，這是染煞15年後第一次的突破。

2019年起，她開始做核心運動，捲腹一開始連20下都做不到，但她不放棄，每周堅持1-2天做5-10分鐘的核心，堅信運動對身體幫助。後來，更可以可以鍛鍊馬甲線，「再也不會被笑，身體比90多歲要洗腎的姑丈還要差了！」

去年起，玉容投入營養食品產業，也開設馬甲班，協助學員徒手鍛鍊改變自己，一起學習規律和自律，養成好習慣，挑對的東西吃。她的家人，看著她的改變，也開始願意運動，有更健康的人生。

你值得讓自己變得更好

透過「有肌勵」的分享，姚玉容想鼓勵更多人，每一個人都值得讓自己變得更好。在很多關鍵時刻，我們都會遇到很多挫折和困難，但你都可以選擇讓自己變得更好。

關鍵就是，當你決定做這件事時，只要你願意全力以赴讓自己更好，你會發現，未來的路，好像不太一樣了，你再也不會被侷限住。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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