怎麼被家暴成這樣？為什麼要忍？家庭主婦全身傷，背後藏著眼淚的復仇

「喂！胖子，你擋到我們的路了！」「整個家族，怎麼只有你生完小孩，瘦不下來？」「泰拳打成這樣，你怎麼敢來上課？」從求學到產後，Anita一直在被謾罵、嘲笑中生存。

因為被看不起，因為丟盡了臉，媽媽的復仇，力量更強大。

沒自信的過往

Anita接受女性健身社群「有肌勵」採訪，求學階段，158公分的Anita體重約60多公斤，因為又胖又黑，總被嘲笑，就連想走出教室，也被同學擋住去路，露出嫌惡眼神說「胖子走後門啦！」，身形圓潤的她，更在在校園內被大喊「大奶媽」！

出社會後，她懂得打扮，也成功瘦身，但結婚生子後，因為產後嚴重乳腺炎，吃抗生素卻導致發胖，被不少親友關心「奇怪？整個家族的女生，生完都馬上瘦下來，怎麼你還那麼胖？」

好不容易重建信心的她，彷彿時光倒流，又回到當年求學時的自卑女孩。

運動人生的開始

回到60多公斤體型的她，夏天時因為大腿內側摩擦，走路只能腿開開，讓她很苦惱。在好友推薦下，小孩6個月大時，她加入可以幫忙顧小孩的健身房，開始運動，接觸重訓，硬舉可舉到120公斤，也開啟了泰拳團課的訓練。

上泰拳課時，因為動作沒做好，教練訓斥「你到底在打什麼？」被翻白眼不願對打，她氣得找其他拳館練習，在外訓練1個半月後，再回原本的拳館上課。

Anita進步神速，讓原本看不起她的教練大吃一驚，Anita笑了「我沒有不行，我只是還沒有學會！」

被打到全身是傷

打拳3個月後，拳館的學姊認為她體力很好，邀請她參加比賽。備賽，卻又是艱辛的過程。

打泰拳，需要鍛鍊「抗擊打」能力，Anita為此常被踢到大腿內側瘀青全黑，嚴重時更是輕微腦震盪、肋骨挫傷、或是眼睛瘀血。有好幾次，為了上場比賽時可以無所畏懼，選擇和拳館內男生對打，結果整場打下來，因為對打的男生太多「到底剛剛誰打我？！」自己都搞不清。

每次親友聚會，或是帶小孩上學，她總是全身傷，孩子的老師、家長們總會又驚又恐又憐惜的問她「家裡還好嗎？妳老公怎麼把你打成這樣？」，連醫生都想幫忙聯絡家暴專線。

Anita總得快點澄清「我是去學打泰拳，不是被老公打啦。」連醫生都搖頭「你已經老大不小了，還跟人家玩這個」

輸掉的比賽

去年7月，Anita的第一場拳賽，因為沒經驗，上場後完全忘記教練說的原則，只是不斷衝不斷打，結果輸慘。知道自己心浮氣躁問題後，Anita不放棄，繼續專研泰拳，第二次參賽的泰拳錦標賽壯年組，漂亮的贏了。

老公逢人就笑著介紹她「我老婆是泰拳冠軍，如果以後我身上有瘀青，記得幫我通報家暴專線」今年，Anita計畫參加更多比賽，更要由館內賽往外打館外賽。

琴棋書畫不好嗎

回首過往，Anita發現自己其實一直都喜歡學打鼓、衝浪、打網球，但父親擔心體育好的女孩，會讓肌肉越來越壯，身形虎背熊腰很難看。

母親更是排斥，「好好一個女生，為何要自己去被打成這個樣子？」，不捨女兒回娘家時總是眼皮瘀青，跛腳受傷，要她懂得琴棋書畫就好。

然而，開始運動4年，兩個孩子已經分別8歲、4歲。過去瘦弱的Anita 如今可以一手抱30幾公斤的大兒子、另一手抱10幾公斤的小兒子；母子出門看來就像姊弟。

孩子的親師會，她更可以把小兒子扛在肩膀上，全程輕鬆的參加，其他媽媽們都報以欽羨的眼光，還會嫌棄身旁的老公「人家媽媽好強壯，你怎麼扛不起來？」不間斷的重訓，幫了很大的忙。

去做才知道自己可以

透過「有肌勵」，Anita分享笑中帶淚的成長，也想鼓勵更多人：

如果沒有前面的累積，我不會變成現在這個樣子。如果不是教練的看不起，我也不會變成泰拳冠軍。

不要想自己可不可以，你不去做，永遠都不知道自己原來可以有多棒。