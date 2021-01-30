居家鍛鍊/在家就可以練翹臀？相撲走路訓練臀中肌

還記得當年逼哭無數人的網路小說《第一次的親密接觸》嗎？「痞子蔡」和「輕舞飛揚」的故事，讓「紅斑性狼瘡」這個會致死的自體免疫性疾病為人所知。當年13歲的劉若苗，也是從小說認識「紅斑性狼瘡」。沒想到，多年後「紅斑性狼瘡」卻擊垮了她用心經營的人生，卻也為她開創更精采豐富的新生命。

2021-01-25 07:00