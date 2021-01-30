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居家鍛鍊/在家就可以練翹臀？相撲走路訓練臀中肌

聯合新聞網 / 張念慈
翹臀在家也可以輕鬆練。圖片：pixabay
翹臀在家也可以輕鬆練。圖片：pixabay

為什麼屁屁總是又塌又扁？

明明跟著影片一起練，為什麼別人屁股就是翹不起來？

到底哪個環節容易出錯？

相撲走路，怎麼走才對？

一起跟著影片，練起來！

在家也可以鍛鍊翹屁屁！

🔎完整影片 看這裡

🎬影片授權：超核心健身中心 Hypercore Fitness

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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