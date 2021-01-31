為什麼我要活下來？產後憂鬱、厭食、想輕生，一堂課改變她的人生

為了家計，16歲的小Lisa就開始半工半讀，後來更被迫輟學開始上班。沒有少女的青春，沒有笑容。後來，更產後憂鬱想輕生，厭食體重掉到39公斤，為了陪孩子健康長大，她決定給自己一個機會，重新活過！

為什麼我的人生要這樣

Lisa接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享原生家庭經濟負擔重，家中4個孩子都很早出社會幫忙家計。

「為什麼別人可以在學校讀書，為什麼我的人生要這樣？」16歲的她，在髮廊上班時，看到穿著校服的青春女孩，總會自卑憤恨，對這個世界全無期望。

沒有青澀的少女生活，Lisa用剛烈的外表武裝自己，隱藏著所有負面情緒，逼自己快速長大，一切都要做到完美。

累積情緒產後一次爆發

長年累積的壓力，在產後一次大爆發。Lisa發現自己無法進食，不用催吐，食物就吐出來，一開始很開心可以快速瘦身，有一天洗澡後卻看見鏡中的自己瘦到清晰可見肋骨，體重更從產後58公斤掉到39公斤。

Lisa的新陳代謝全亂，停經近5個月，女性特徵全無。

更可怕的是，總會莫名奇妙浮現「從這裡跳下去好了！」輕生念頭，抱著小孩哭，「我是不是生病了？」她決定求助醫生。

找回健康的自己

果不其然，她罹患了嚴重的產後憂鬱症加厭食症，醫生鼓勵她多運動。「小孩還那麼小，我想陪小孩長大！」

為了找回健康的自己、為了孩子與家庭，Lisa決定透過運動重生

一開始，需要增肌增重的Lisa，因為厭食症無法進食，運動沒有效率，體力與肌少症都是無法突破的難關。

後來，她決定改變飲食與營養觀念，治療、營養、運動三管齊下，內外在努力調整與學習營養保健知識，搭配拳擊運動與重訓、HIIT高間歇運動。

改變在累積中發生

一年後，改變發生了。Lisa變健康，運動過程中激發的毅力與韌性，更找回心目中真正想要的自己，重新愛上自己，發現這個世界還是很美好的。

她再也不需要靠藥物抑制憂鬱情緒，更斜槓成為體態管理教練。

透過一次又一次幫助學員的過程中，從每個擁抱感謝「老師，我現在很有自信，如果沒有你，我不知道現在的人生，會長怎樣？」裡，Lisa的人生再也不一樣了。

這是人生第一次為自己選擇

「我活在這個社會上，是有價值的！」現在的Lisa，41歲，有可愛活潑的孩子，還有開心、充滿成就感的斜槓生活，更為許多人創造生命的價值，幫助媽媽走出來，一起努力看到陽光。

運動，是她人生中第一次為自己選擇。過往的的自卑、負能量，全然被釋了。

可以更好就不要將就

透過「有肌勵」，Lisa想鼓勵女性朋友，無論活在哪個人生年齡階段，都不要放棄可以展現不同階段魅力的自己。

如果妳跟Lisa一樣是媽媽，更不應該放棄心目中最好的自己。

多愛自己，你會發現，很多事情並不是不能改變，而是妳願不願意。你也可以把它做到最好，活出心目中的自己，不要由別人決定你想做的事情。

可以更好，就不要將就。