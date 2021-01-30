背叛婚姻的父親、離家孤單死去的母親…她恨這個世界一輩子，才學會兩個字「和解」

鏡頭前的劉沛緹，總是自信霸氣，「好想跟妳一樣喔！」是許多人對她的讚美。但，很多人不知道，出身破碎家庭、母親早逝、嚴重憂鬱，都曾讓她每天睜眼就宛如人間煉獄。透過運動，她學會和過去和解，每個笑容，都甜中帶著淚。

陰暗的童年

沛緹接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，透露幼年生活，只能用慘綠來形容。

父親背叛了婚姻，在外另組家庭，母親憤而離家，從幼兒園開始，沛緹就和姐姐著奶奶生活。

奶奶擔心孫女學壞，教育方式嚴格，穿太少、會打扮、和男生講話、晚一點回家都不行，會被說是「不自愛、丟臉的女人」只會換來嚴厲打罵。

忍受著對母親的思念、壓抑著對父親的憤怒，小小的沛緹更常被笑「姐姐那麼漂亮，怎麼妹妹長這樣？」自卑始終如影隨形。

小四那年，獨居的母親在單身套房內，過世了，多日後才被發現。沛緹的世界崩解，再也沒有真正愛她的人了。母親，再也回不來了。

努力求認同凡事都要當第一

沒被疼愛的童年，讓沛緹極力想獲得認同，證明自己存在的價值。中興大學外文系畢業後，她辛勤認真，出社會不久就獲拉拔擔任店長，將店內業績由全省最後一名，翻倍成為全省年度冠軍。

因為總是很拚，她瞧不起不認真的人，變得咄咄逼人，同事的流言蜚語和批評，讓她覺得委屈，職涯問題浮現，情緒問題也在此時找上門。她每天做惡夢，這是她一次心理諮商，才知道，自己生病了。

和討厭的人一起工作

她離開台灣到大陸工作，一年多後返台，父親要她幫忙家中的豬肉屠宰冷凍加工廠；當時沒有人生目標的她，和從小厭惡至極的父親，開始了一起工作的日子。

工作日夜顛倒，她得在豬隻臨死前的哀嚎聲中，清洗內臟、處理肉類分解、肉品分裝、搬貨。「為什麼我一個好好的女生，要每天與世隔絕，周休一天，每天晚上6點工作到凌晨3點？」沛緹再度厭惡、質疑自己，上工前總是哭泣。

這是她第二次找諮商師，每周要諮商兩到三次，每天要吃兩顆以上安眠藥。她想透過談戀愛找到自由，卻只是陷入另外一個情感的惡性循環。

沛緹離開父親公司，後來又在父親央求下，返回加工廠任職。沛緹的朋友勸她「要不要試著健身改變自己？」她想想過去的人生，發現社群上看到的健身女孩，每個看來都活得健康又開心，決定「我不要再自怨自艾，我要改變！」

累積小小的進步

過去，沛緹進健身房就感覺害怕，只敢用跑步機，很怕有在健身的人嘲笑。如今，她學習不要害怕那些眼光，只想著專心要做的項目，就算不會也沒關係，只要每天做一點點，就可以累積

她也學會補充正確的飲食，過去她只喝飲料不喝水，不在家中吃飯，只愛鹹酥雞，現在她戒掉了含糖飲料，每天多喝水、補充優質蛋白質，血液循環變好，壓力也隨著流汗釋放。

心靈的改變，更是最大的成長。她開始可以大方接受別人的讚美，對自己比較有自信。面對別人的批評眼光，也比較能有所適從，知道自己追求的東西是什麼後，心情就比較不易被煽動影響。

和過去和自己和解

沛緹曾經長期吃了快3年的抗憂鬱藥、鎮定劑、安眠藥，做過多次身心科治療，找過3個諮商師。

過去她怨恨父親「都是你害我的人生變成這樣子，都是你害我感情不順！」如今，她懂得人生掌握在自己手裡，學會和與父親和解、和過去的自己和解，不再靠藥物尋得身心平靜。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人培養「原子習慣」，讓細微的改變，帶來巨大的成就。 1-80之間的努力，或許都是看似徒勞，但一旦超越81-100的突飛猛進，不可小覷。 好的習慣累積是如此、壞的習慣也是。

運動如此，人生更是。持續的努力，一切會改變的。