這真的是我要的生活嗎？徒步環島後，她學到30歲前必須懂的道理

5年前，25歲的徐棋容，和哥哥一起回到新竹縣峨眉老家，成立青創基地，幫助遙遠偏鄉有了夢想和生命力。即將邁入30歲，棋容決定圓另一個夢想，她花74天走完954公里，完成徒步環島挑戰「原來人生可以創造更多精采！」

青年勇敢返鄉卻迷惘了

徐棋容接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享她的奇幻旅程。

峨眉是農業鄉，地處偏遠、老齡化嚴重，棋容的哥哥5年前從澳洲念完研究所回台後，發現在地青年缺乏創業資源，和棋容一起在峨眉鄉十二寮成立青創基地，號召各方有志青年成員加入，推動社區營造與創業整合等多元服務。

5年來，青年人口回流、產業創意提升，社區更有愛有活力，但棋容的工作和生活緊緊綁在一起，她覺得迷網「這真的我要的生活嗎？」向家人請了一年假，讓她放手去做想做的事。

徒步環島你瘋了嗎

她和37歲的友人鄭金燕透過打工換宿，體驗不一樣的工作、交新朋友、看不一樣的台灣。到過墾丁、蘭嶼、台東，過程中看到白沙屯媽祖徒步進香，跟著走了兩天，沿途卻被眾人無私奉獻所感動，決定下一個挑戰就是徒步環島！

「你瘋了嗎？」在眾人不看好情況下，棋容和金燕從新竹出發，以逆時鐘方向展開環島。沒想到才第6天，友人的腳就受傷無法行走，只好先養傷一周。

那天，早餐店阿姨熱心拿芭樂請她們路上吃，金燕難過當天沒辦法走，又收到阿姨滿滿的溫暖，兩人學習到「一定在再把自己照顧好，讓身體狀況保持的最好，才有辦法繼續走下去！」

雙腳看見不一樣的風景

棋容曾經機車、汽車環島多次，卻是第一次徒步環島。不同環島方式，能看見不一樣的風景，遇見不一樣的人事物。

過程中，她最感動的人遇見的人總是很溫暖，不論是一個微笑、一個手勢、一個喇叭聲示意，溫暖的加油聲，甚至特地買補給品追者兩人跑，各式各樣的際遇真的很可貴。

眼前美景，是相機拍不出來的美麗與遼闊。如果沒有走出來，不會知道台灣這麼美麗動人與溫暖。

我也要成為溫暖的人

「這些人都不認識我，卻那麼多人停下來問我：需不需要幫忙？熱情的幫助我們、支持我們，真的很感動！」

棋容期許自己，以後也要成為一個溫暖的人，一路上再怎麼辛苦，也不想放棄，也明白：「最難的就是放棄，堅持下去，最大的贏家就是自己。」

她更感謝金燕一路上互相幫助加油，很多同行的夥伴，可能會因為步調不一樣，或是需求不同，最後都各自走各自的路，很慶幸她跟友人我們有一起走完這段旅程。

74天945公里的旅程

從2020年11月3日出發，走到2021年1月15日；從暖暖大熱天，走到冷冷大寒流，歷經74天的環島路程，途中休息了21天，走了54天的路程，共計954.45公里，棋容和友人完成徒步環台一圈夢想。

棋容說，以前從來沒有想過自己會返鄉工作，更沒想過會去徒步環島。過去，生活跟工作都緊緊綁在一起，有一段時間真的迷失方向，打工換宿、徒步環島的長假，讓她遇見許多身心很自由的旅人，讓她有勇氣去做不同的決定。

她想透過「有肌勵」鼓勵更多人，不管現在的工作是什麼，重要的是「這是你喜歡，你熱愛的工作嗎？」做自己喜歡的事情才能做的長久，如果累了，給自己一點時間跳脫舒適圈，多走多看，會遇到很多驚喜，還有你不曾看到的樣子。

只要你願意踏出那一步，人生是自己的，你可以創造出自己想要的樣子！