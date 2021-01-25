神力女超人的背後 單車女神用淚水推砌起來的奮鬥人生

這幾年，各大單車和路跑活動，總會看到以《神力女超人》打扮參賽的陳榆妡。4個孩子的媽，鏡頭前是活力陽光的人生勝利組；事實上，她曾在感情上多次跌跤，被霸凌、自卑不已，才明白「你越懂得愛自己，別人才會愛你！」

學歷低為何可以領高薪

陳榆妡接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，分享自己是幼兒園老師出身，高職畢業的她總是認真工作，但越認真越受同事排擠，即便表現傑出獲加薪、拔升為主管，也被批評「你學歷低，為什麼可以領那麼高的薪水！」

感情路上，陳榆妡也並非如外表一樣，美人有美命。她總是為愛投注一切，卻曾遇過對方劈腿、甚至動手，努力忍氣吞聲，卻被逼離開的不堪過往。

不懂得愛自己的賢妻良母

婚後，她捨棄交友、自我，為了丈夫、4個孩子全心奉獻，卻成了沒有人生目標的黃臉婆，「我還有什麼價值？我還剩下什麼？」曾經憂鬱到整天以淚洗面，沒有活下去的勇氣。

38歲，生完老四後，陳榆妡決心做出改變。「為了家庭，我脫下高跟鞋，不是我不在意名利；現在，我可以再穿回高跟鞋，走回我的舞台。我更可以穿回慢跑鞋，擁有我的人生」

年紀那麼大可以參加健美賽嗎

陳榆妡開始每天早上5點去游泳，再到健身房上教練課，踩飛輪、拳擊課，每天花5到6小時運動。

「我是4個小孩的媽。我真的可以嗎？」陳榆妡在當時念高中的大兒子鼓勵下，參加健身房的比基尼比賽，同場競賽者都是20多歲的未婚女性，她被滿滿的自卑感壟罩。

最後，她卻過關斬將，拿下全台網路投票女生組人氣總冠軍，決賽更奪下前三名。

跑步、三鐵統統來

陳榆妡開始有自信，回到運動人生。她開始騎單車，被受封單車女神；她開始跑步，被邀請代言路跑，「神力女超人」打扮成了陳榆妡的標記。

整個過程，老公一直都不知道，甚至覺得她拋頭露面去運動，不太好。

直到有一天，老公回到家問她「EMBA的老師和同學、其他機構長官問我，神力女超人是你老婆？原來你那麼有名？」眼前的妻子，已經閃閃發亮。

陳榆妡笑了「現在你知道我的厲害了吧！」拭去眼淚後，被擊碎的自尊，一片一片被縫補起來了。

找回自己的過程

然而，網路霸凌卻依然存在。隨著討論度越高，她被部分跑友、車友攻擊「那麼愛秀，po自己照片，不要臉。」反而是兒子鼓勵媽媽「就連林志玲那麼完美，都有人攻擊她，為什麼我們要在意呢？」她才學會放下。

陳榆妡更積極做公益，有次她代言某場身心障礙活動，路跑結束後號召捐晶片做公益，有位男跑者走過來，比著他的腳，要陳榆妡跪下去幫他拆晶片。

周遭的身心障礙朋友皺著眉頭，告訴陳榆妡「陳老師，不用這樣做！」但陳榆妡當下就跪蹲下去幫對方拆晶片「沒關係，這個晶片對你們來說很需要。」身旁的人都深受感動，捐晶片桶子一下就滿了。

勇敢自信的神力女超人

「神力女超人代表的是勇敢、自信，我希望自己可以跟她一樣」陳榆妡今年42歲，最大的孩子已經21歲，老四才只有4歲。她如今攻讀中興大學EMBA碩士學位、更拼出自己的美語教育事業。

從自卑、不被愛的弱女子，到奮力不懈的女超人，「我要證明自己，不想被瞧不起！」她也帶著更多學生家長一起投入運動，走出憂鬱。

回首過往，她想透過｢有肌勵｣鼓勵更多人，無論是女生或男生，都要懂得愛自己。身體健康很重要，人生不管遇到再多挫折，都不要放棄自己的人生，尤其是女人，更要愛惜自己，你越懂得愛自己，別人才會愛你。