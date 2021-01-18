是沒興趣不喜歡，還是害怕不想做？學霸健身網紅花10年才懂的道理

「Stay fit with mi」Michelle是健身界人氣網紅，但很多人不知道，她從小喜歡藝術創作，卻被父親逼著念會計，不敢追求人生夢想。會計研究所畢業後，她第一次想追逐夢想，卻幾乎被切斷父女關係。

10年深惡痛絕的會計路，卻讓她後來在追逐人生夢想時，助益良多「我的不怕困難，都是前半段累積出來的。」

聽爸爸的話 不斷被打斷的夢想

Michelle接受女性健身社群「有肌勵」採訪，透露從小家教嚴格，升國中時，父母離異，她想盡辦法討父親開心，更是只能考第一名。國三時，她鼓起勇氣告訴父親，想唸美術，卻被悍然拒絕，直接要她選填台北商專會計系。

沒想到，入學後才是痛苦的開始。沒興趣加上不知道方法，前三年成績一直墊底。到了專三，突然對會計開竅，

五專畢業時，Michelle再次央求父親，想念服裝設計系，依然被拒絕，「只有念財經金融才有出息！」父親更告訴她「你是真的不喜歡會計，還是因為你只是害怕挫折，所以你不喜歡？」

那一年，她挑戰插班大學考試，以榜首考上東吳會計系，「我這麼討厭會計，卻征服了它！」

這是第一次，有了勇於挑戰的體驗。

坎坷的會計路

考上大學後，Michelle信心大增，暑假打工當家教，更成功讓會計被擋修的學生考上會計系，「原來我是有影響力的！」

然而，東吳會計系壓力繁重，每天都在考試，加上從小Michelle身體就非常差，經常進出醫院，更曾生理痛到多次在校暈倒；沒運動習慣的她，為了瘦身，又整天只吃一個麵包，身體健康更每況愈下。

大四時，Michelle立志考國立大學會計研究所，卻因考前發燒落榜了。她花一整年埋首K 書中心，終於如願考上成大會計研究所，然而，大學四年準備考台灣會計師，卻只讓她發現「我真的對會計沒興趣。」

「Stay fit with mi」健身部落客Michelle，樂於分享孕期運動健身方式。圖片由Michelle授權

人生第一次忤逆

她在父親要求下，成功申請到美國德州大學供應鏈管理研究所，但她也自己偷偷申請了行銷研究所。

那年暑假，她經營網路代購，光是一個暑假就賺了近20萬，發現自己對算關稅、市場洞察力、網頁設計、製圖的興趣，因此最選擇念行銷所。

這是25年來，乖女兒第一次忤逆父親，父親勃然大怒，要斷金援，出國前更幾乎父女不再說話。

「我已經為了你，念會計那麼久了，我已經向你證明：我可以，不是我做不到！你不給我錢，我還是要去！」這是人生第一次，Michell勇敢逐夢。

「Stay fit with mi」健身部落客Michelle，是頂著雙碩士的學霸。圖片由Michelle授權

為什麼台灣人還在靠香蕉減肥

到美國後，Michell開始接觸到健身運動，一開始是在網路上找影片練，卻做10分鐘就頭暈，但她不放棄，持續不斷訓練，透過每天一點一滴的進步，「其實我是可以的！」體型出現變化、生理期不再痛。

「為什麼台灣人還在瘋香蕉減肥、蜂蜜減肥？」她開始把學到的透過文章分享，架設「Stay fit with mi」網站，考取體適能、營養教練認證，設計12周體態改變計畫課程，每次才剛上線就被秒殺，被稱「比江蕙演唱會門票還難搶」

孕婦身心可以更健康

Michell如今懷有第三胎，前兩胎孕期，她也曾經陷入嚴重產後憂鬱，她考取孕婦及產婦訓練教練認證，幫助自己，也幫助更多孕婦走過孕期的不適。

她也透過「to do list 」，花好幾天觀察小孩，幾點到幾點會哭，再找出自己需要休息的時間，把自己想做的事情寫下來，再從最簡單的開始做，一點一滴建立信心，拍想拍的影片、照片，做想做的運動。

「Stay fit with mi」健身部落客Michelle，用心經營親子健身形象。圖片由Michelle授權

最重要的事：愛自己

Michell不諱言，10年摸索的會計路，對她後來培養不怕困難的勇氣，助益良多。不論是設計適合媽媽的居家運動、找到人生志業，每一步都是挑戰。

健身絕對不是一個減肥過程或是工具，沒有達成目標不代表失敗。因為這是一整套的生活風格，和吃飯睡覺一樣，可以當作放鬆方式，運動不一定只能得到變瘦的結果，「保持有動力的生活，想對身體好一點，想吃健康食物。」都是健身的好處。

她也透過「有肌勵」，想鼓勵更多人：

相信自己與愛自己，比任何事情都還要重要。相信你自己可以，不要一開始慶輕易放棄。有信心，就會讓你與夢想更接近。