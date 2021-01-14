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曾經暴飲暴食後催吐、20年惡性循環 醫院正妹健身教練：我走出來，你也可以！

聯合新聞網 / 張念慈
Coco愛笑愛吃，在健康維持上下了許多苦心。圖片由Coco授權提供
Coco愛笑愛吃，在健康維持上下了許多苦心。圖片由Coco授權提供

｢誰想讓別人知道自己以前有多糟？，但是真的很希望，我的故事，可以幫助更多人不要害怕跨出第一步！｣Coco是新北市雙和醫院的代謝體重管理中心的一對一運動指導教練，教民眾怎麼運動讓生活更好。她接受女性健身社群群｢有肌勵｣採訪，接露過去曾有過的悲慘故事。

其實，從小她就是大胃王，一個月餐費可以花到近3萬元，曾靠催吐瘦身，直到後來培養正確飲食和運動習慣後，才改變人生。

從不曾餓過的人生

從小到大，Coco的食量就異於常人的大，加上家裡伙食非常好，｢心情好吃很多，心情不好吃更多｣，最多一天可以吃12份早餐、還挑戰過95盎司牛排。

Coco體重最高飆至78公斤，小學六年級，因為暗戀學長，透過催吐瘦身，卻只換來不健康的身體。

夢想實現卻依然不健康

Coco的夢想是成為像Coco李玟一樣的唱跳歌手，國小開始學流行舞蹈，考進華岡藝校，高中就擔任大學的熱舞社指導老師。

因體態圓潤，常覺得身體容易累，呼吸胸口會痛，跳舞時膝蓋承受莫大壓力，依然暴飲暴食「今天先吃，明天再減！！明天我真的真的就會開始減肥⋯」。.

持續規律的運動，搭配正確飲食觀念，讓Coco找回健康。圖片由Coco提供
持續規律的運動，搭配正確飲食觀念，讓Coco找回健康。圖片由Coco提供

沒時間運動的健身教練

後來，Coco從舞蹈老師跨行當健身教練，考取很多相關產業證書，卻因授課時間過多，反而沒時間運動。後來她認真面對面對、檢視、調整自己，開始認真執行「重量訓練以及有氧訓練」運動計劃。

「我是教練，我會運動，但我其實很懶的運動」在好朋友兼弟弟阿諾陪伴下，Coco正視到「真的要努力不懈，目標才能達成！」開始愛上健身，養成規律運動頻率，學習好的飲食習慣！

Coco建議，居家運動可以選擇具遊戲效果的方式，例如智能啞鈴就是最近很夯的選項。圖片由Coco提供
Coco建議，居家運動可以選擇具遊戲效果的方式，例如智能啞鈴就是最近很夯的選項。圖片由Coco提供

Coco教練在家訓練秘訣

如今，Coco在新北市雙和醫院的代謝體重管理中心，擔任一對一運動指導教練，同時是團課老師。分享過去故事，鼓勵民眾喜歡自己，勇敢改變。

對於沒有習慣上健身房，覺得運動無聊、因為天氣不想出門的人，她也推薦可以透過「智能啞鈴」等方式，透過有趣的訓練，讓運動成為破關遊戲，還可以24小時線上教練陪伴，爆汗運動也可以很好玩。

我可以，你絕對也可以！

任何時候都不要放棄，找回健康是永遠都可以執行的事。只要對自己下定決心，照鏡子告訴自己要改變，踏出第一步就會一直持續去做。堅持到底，不要放棄，總有一天會變成自己心中想要的模樣。

CoCo在家訓練的方法看這裡>>https://lihi1.com/fmu0F

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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