健身族必看！五星名廚教你微波爐做「有肌力沙拉」
冬天容易囤積熱量，運動族群最怕努力消耗的卡路里，在吃錯食物中又悄悄累積起來。女性健身社群｢有肌勵｣，邀請五星大廚張威展，直播教做｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣，微波爐就可料理，輕鬆搞定減脂增肌餐。
張威展是熱愛健身的五星飯店主廚，熱愛料理、攝影以及旅行，也是各大廚具、鍋具、食品廠商指定最愛的烹飪老師，獲邀擔任多家品牌商顧問。近年來，他極力推廣健康料理，希望幫助國人吃得安心、也減少負擔。
｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣食譜如下
12月23日前，到｢有肌勵｣粉專按讚，並分享｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣製作直播影片，就有機會抽中以下好禮：armada奧斯特保溫瓶380ML（市價1500元）、guzzini隨行濾孔式水瓶（市價990元）、guzzini store&more系列常鮮盒(中)（市價560）。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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