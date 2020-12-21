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健身族必看！五星名廚教你微波爐做「有肌力沙拉」

聯合新聞網 / 張念慈
五星主廚張威展。 圖片由有肌勵提供
五星主廚張威展。 圖片由有肌勵提供

冬天容易囤積熱量，運動族群最怕努力消耗的卡路里，在吃錯食物中又悄悄累積起來。女性健身社群｢有肌勵｣，邀請五星大廚張威展，直播教做｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣，微波爐就可料理，輕鬆搞定減脂增肌餐。

張威展是熱愛健身的五星飯店主廚，熱愛料理、攝影以及旅行，也是各大廚具、鍋具、食品廠商指定最愛的烹飪老師，獲邀擔任多家品牌商顧問。近年來，他極力推廣健康料理，希望幫助國人吃得安心、也減少負擔。

五星名廚張威展，教你做無油凱薩醬佐有肌力沙拉。 圖片由有肌勵提供
五星名廚張威展，教你做無油凱薩醬佐有肌力沙拉。 圖片由有肌勵提供

｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣食譜如下

無油凱薩醬佐有肌力沙拉食譜。 圖片由有肌勵提供
無油凱薩醬佐有肌力沙拉食譜。 圖片由有肌勵提供

12月23日前，到｢有肌勵｣粉專按讚，並分享｢無油凱薩醬佐有肌力沙拉｣製作直播影片，就有機會抽中以下好禮：armada奧斯特保溫瓶380ML（市價1500元）、guzzini隨行濾孔式水瓶（市價990元）、guzzini store&more系列常鮮盒(中)（市價560）。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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