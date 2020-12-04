最美的耶誕心願親自向耶誕老人說 有機會實現嗎？

最美的耶誕心願，很簡單卻也很難。親自向耶誕老人說，有機會實現嗎？

疫情肆虐，打壞眾多人的人生規劃。即將來臨的耶誕節，你會許下怎樣的心願，祈求實現呢？

女性健身社群「有肌勵」舉辦「寫下你的耶誕心願 」活動，邀請民眾勇敢許願，透過正能量發想，讓未來生活變得更美好。

許願活動起跑後，不少網友留言真摯很感人。最多人許的心願，是祝福親友身體健康、平安快樂！也有人希望疫情趕快消失，明年可以去沖繩路跑和爬山； 還有人標記媽媽和姊妹，疫情快點結束，可以帶著媽媽和姊妹一起來趟韓國之旅。

為鼓勵民眾勇敢做夢，為更好的未來而努力，只要在2020年12月3日到12月6日期間，完成3步驟：

（1） Tag3位好朋友

（2） 在「寫下你的耶誕心願 」活動頁面留言寫下你的耶誕願望

（3） 分享到個人臉書，設定公開。

就有機會抽中六福村門票，每組價值1098元，總共抽出3組（每組2張）

六福村有全台唯一耶誕飄雪場景和歡樂遊行。圖片由六福村提供

六福村「童話耶誕」11月28日起繽紛登場，小朋友最喜愛的耶誕老公公，已經乘著雪橇來到六福村囉！近百公頃寬廣的園區，究竟能在哪些地方找尋到耶誕老公公足跡呢？

第一、美國大西部牛排館欣賞「奇幻胡桃鉗」歌舞劇，耶誕老公公將出奇不意出現在您身邊。第二、每日下午14：00準時參加「歡樂耶誕大遊行」，耶誕老公公也將出場同樂，還有機會拿到神秘小禮物。第三、每日下午15：00在耶誕小屋登場的「耶誕老公公見面會」，獨家享受拍立得尊榮體驗。

即日起至2021年1月3日來到六福村，都能體驗飄雪「童話耶誕」的溫馨浪漫，六福村行銷經理黃淑芳表示，邀請所有人一起來扮演耶誕老人，活動期間穿著全套耶誕老人服裝(含衣、褲、帽、鬍子)就可以享199元購票超級優惠。