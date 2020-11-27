姐姐妹妹最想要 留言寫感謝 消防猛男陪你一整年

2021年新竹縣消防形象宣導月曆

年終寫下你對消防員的感謝，就有機會抽中只送不賣的新竹縣消防局月曆，讓消防猛男在家陪你一整年！

以報導女性正能量故事著稱的女性健身社群｢有肌勵｣，和新竹縣消防局合作，邀請民眾一起寫下對消防員的感謝，3個步驟就有機會抽中消防月曆：

1. ｢有肌勵｣粉專按讚

2. 留言寫下你對消防員的感謝

3. 分享本活動頁到自己臉書，設定公開

活動網址 https://pse.is/3a8l3b

2021年新竹縣消防形象宣導月曆，1月份主角是芎林分隊隊員李晉緯，長得帥體格又好，喜歡大自然的他，愛好攝影、登山健行及健身，這次拍攝場景在五峰八仙瀑布，主要呈現主角個人厚實可靠的胸膛搭配救助繩索的畫面。

2月主角竹北分隊隊員江肇廉，為竹縣特種搜救隊及山難搜救隊的成員，肇廉五官的輪廓深邃、皮膚黝黑，長得俊俏、本身是排灣族原住民，喜歡露營.衝浪.喜歡體驗戶外活動，這次場景是手持圓盤切割器於轄區水泥廠的拍攝畫面。

3月主角北埔分隊隊員盧相國，喜歡旅遊、運動及潛水，平時對於分隊每件事親力親為，相當有責任感，這次於北埔冷泉拍攝，呈現潛水意境畫面，也展現主角飽滿的胸膛。

2月主角竹北分隊隊員江肇廉

4月主角新工分隊隊員許振堂，身高183公分，是靦腆的大男孩，平時喜愛射箭及飲料調製，拍攝的場景是在轄區的修車廠，主要呈現車輛破壞畫面。

5月主角山崎分隊小隊長朱振賢，平時喜歡重訓、球類運動，是消防局救助隊教官，救護助教、特搜隊成員，在消防服務年資將滿20年，拍攝場景在山崎分隊轄區內傳統的建築物工廠，主要呈現實際搶救災害後的成就感。

3月主角北埔分隊隊員盧相國

6月主角北埔分隊隊員姜彥州，平時爬山及旅遊，於年度大隊119活動登梯比賽榮獲個人賽冠軍。這次場景在北埔冷泉拍攝，手持魚雷浮標，呈現水域救援情境。

7月份是雙主角，女主角是橫山分隊分隊長林立忻，有著古典美的外貌，擅長古箏，從裡散發出氣質美女樣貌，喜歡旅遊及水上活動，這次在新月沙灣拍攝騎水上摩托車，呈現出柔中帶剛的女中豪傑的樣子。

竹東分隊隊員彭弘傑，畢業於台灣體大，喜歡游泳、自行車、鐵人三項、健力、具有挑戰性的運動；這次單手扛船外機，看到好體格和超猛臂力。

10月份也是雙主角，尖石分隊分隊長張劭暐，喜歡打排球，是不可多得的年輕分隊長代表。主要拍攝場景為雙人山搜救援。展現出雄壯結實的胸膛。

4月主角新工分隊隊員許振堂

寶山分隊隊員黃惟鈞，高高黝黑的皮膚，個性憨厚古意的他，擅長寫書法、游泳，場景為北埔森窯森林步道拍攝，主要呈現山域搜救辛勞。

11月份有2位主角，新工分隊隊員劉威遠喜歡健身，跑步、打球、聽音樂，這次場景在尖石85大橋拍攝，呈現雙人垂降及救助的精神。

女主角是號稱最可愛的甜妞—山崎分隊隊員石孟屏，個子嬌小卻熱愛籃球及健身，曾在特戰技評比「火災搶救7項連續動作」女子組榮獲第1名好成績，這次與威遠共同拍攝雙人繩索垂降的畫面。

12月出場的是田埔小隊力大無比的隊員林浩然，興趣是爬山、游泳以及狩獵，體能相當的好，可說是勇猛的布農族原住民代表，這次遠達尖石深山的鎮西堡，有許多浩瀚的神木群，主要呈現山域搜救的情境。