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憂鬱躲衣櫥痛哭 瘦弱女導演鋼管舞出肌肉女
明明已經很好了，但是為什麼你就是討厭自己？明明很多朋友，但是為什麼你就是常覺得寂寞到崩潰痛哭？
如今外表動人自信的動畫導演MiMi，接受女性健身社群「有肌勵」採訪，獨家曝光過去這段深藏在心中的暗黑歷史。
MiMI從小身體虛弱，長期服藥，愛美的她卻罹患多囊性卵巢症候群，容易發胖，她長期不健康減重，傷了身體，工作長期熬夜「那段日子，我的外表看來就像看到鬼一樣！」她苦笑。
她罹患憂鬱症狀，把自己封閉起來，躲在衣櫥痛哭，直到後來透過運動、健身改變人生。
MiMi說，透過採訪重新回顧自己的辛酸成長史，「第一時間看到文章和影片，忍不住就哭了。」
她說，健身也是在健心，需要熬過去，能夠忍別人所不能忍受的痛與極限，「我知道只要願意踏進去，願意多一點堅持，就可以不一樣💪🏼」
MiMi的故事在「有肌勵」發布後，網友深受感動「你也太強了!!看著你這一路的成長很不容易~真的好感動!永遠這麼動人美麗😘👍」「天啊！我要哭了！」
「我受傷一直沒有好，超難過的， 覺得之前的努力都前功盡棄了， 覺得為什麼我的進度這麼差 ，但沒有想到你原本的條件可能本來還比我更差， 但你都練成這樣了， 我絕對不要放棄😭😭😭😭」
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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