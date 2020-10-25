國二女生拖地竟摔成癱瘓 她如何找到真愛、舞出美麗人生？

14歲，你失去了行走能力、大小便失禁；妳的未來停止了，再也不敢向心愛的男孩告白。你可以像蔡素芬一樣，舞出美麗人生嗎？

蔡素芬接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享自己從小就是個野女孩，愛打棒球、愛跳舞、還是校隊選手，品學兼優，想環遊世界、有好多大夢想。

她從沒有想到，人生，會因為國二那一年在學校拖地板，重摔成大小便失禁，從此再也站不起來。

蔡素芬永遠忘不了那一天。當年，班上為了維持全校整潔比賽第一名榮耀，同學們異想天開幫地板潑水打蠟，溼地板成為滑水場，好多人滑倒了，蔡素芬也是其中一個。

背痛竟成重殘癱瘓

隔天，素芬一早起床幫爸爸去田裡挖蘆筍，覺得背部有些刺痛，但不以為意。沒想到，背痛一天比一天嚴重，連早操都無法做、騎單車上學痛到在路旁蹲下，但素芬仍每天忍痛爬三層樓梯上學、放學後繼續到田裡工作，痛到在地上爬著挖蘆筍。

一個禮拜後，素芬半夜痛到睡不著便起身走路，她走到客廳沙發想坐下，卻突然感覺不到沙發整個人滑落，雖然緊急就醫，但醫生診斷是完全性的脊髓損傷，14歲的素芬，從此下半身沒有知覺，再也無法站起來。

14歲戛然而止的人生

「我天真的以為一個月就會好，久了才知道原來永遠不會好，慢慢的，心也死了。」因為脊髓損傷，素芬大小便失禁，聞到惡臭才知道尿出來了，大便只能用挖的，褥瘡了更是最後才被發現。

素芬再也不能上學，父母自責沒有提早發現，帶她到處求神問卜，嘗試中西醫各式療法，花光家中積蓄，家中負債累累，素芬哭著說央求父母「不要再花錢了，不要再帶我去做沒意義的事。」

14歲受傷，素芬花了兩年時間學生活自理，之後就只能待在家中和奶奶一起做手工藝補貼家用，19歲時她爭取到機構社會參與的機會，因緣機會下進入伊甸基金會工作，沒想到，成為她生命的轉捩點。愛情，竟然悄悄來臨。

愛情來敲門

那一年，中華民國脊髓損傷者協會剛成立，創辦人林進興到伊甸接受採訪。

林進興在20歲那年，利用升大三放暑假陪當礦工的爸爸進礦場打工，沒想到在坑道中被落石砸中腰椎，從此癱瘓。他的大學學業因校方沒有無障礙設施而中止，罹癌的父親更自責到不久就往生了。

在父親往生前，林進興在病床前告訴父親：「你的兒子去學刻印章，不會餓死，我有學一個技術，爸爸你放心。」爸爸笑著流淚點點頭。林進興在臺大醫院看到不少傷友懷憂喪志，決心成立協會，幫助更多傷友走出來。

訪視個案時，就算個案住沒有電梯的五樓，林進興也拄著拐杖，一階一階的往上爬「我要讓對方知道，我可以走出來，你也可以！可以站著，就不要躺著！」無數傷友，因此走出戶外，找回人生。

素芬被眼前這個大男孩的熱情感動了。她自願擔任協會的義工，陪著林進興到醫院、個案家中探訪，後來素芬索性進入脊髓損傷者協會工作，邊工作邊就讀廣告設計科，騎著電動機車服務中部五個縣市。

素芬的認真，也感動了林進興。好感，逐漸萌芽。

狼狽的第一次約會

「第一次約會，我們約在在台中美術館，他拄著拐杖，拿著一束花，一拐一拐的往我走過來，但因為癱瘓下半身沒有力氣，只能用甩腳的方式前進，結果突然一陣風把他整個人都吹倒了，我坐輪椅無法扶他起來，最後還是靠路人扶起。」

蔡素芬笑著回想這段糗事，笑中卻有好多淚水和不捨。

一年半後，兩人決定結婚。一開始，阻礙很大。除了外界不看好，更多的是自己的不安。

「我們兩個都很獨立，但是雖然走入婚姻還是會擔心，一切都不可知啊！以前沒有成人尿布，我們兩個每天早上起床要洗尿布、處理褥瘡擦藥，就算燙到腳也沒有知覺變成嚴重燒燙傷…這樣的兩個人，真的可以互相照顧彼此嗎？」

26歲那年，素芬決定賭一把，嫁給了36歲的林進興。她要把一生，交給第一個動心的男孩，相信對方可以許她美好的未來。

我們是可以運動的

素芬常問老公「為何明明可以坐輪椅？你卻堅持要用走的？走路腳要用甩的，很辛苦啊！」林進興疼愛的看著妻子「如果自己都覺得不能動，我們就真的不能動了！」

兩人為鼓勵傷友開始運動，學習用輪椅雙人跳舞，並推廣輪椅桌球、網球、打籃機、射飛鏢，維持傷者的體能，輪椅舞。林進興更是每天用啞鈴維持肌耐力，目前還在籌備體適能館，要讓傷者也能透過運動設備，保持肌耐力，找回自信。

未來很美 別為自己設限

30年來，兩人持續服務傷友，打造專屬於傷友的復健中心，教導生活自理的能力，也培養謀生的技能，不因脊髓損傷而過著貧病交集的日子，更鼓勵20多位同仁或傷友取得大學學位。然而，因為基金會的財源有限，夫妻一直過著低收入的日子。

還好，因為持續運動，兩人的鬥志一直相當高漲，也有好體力可以四處旅遊、探索人生。蔡素芬更考取了玄奘大學社工與應用心理系學位，圓了當年14歲女孩未竟的夢想。

蔡素芬想透過「有肌勵」鼓勵你：健康很重要，一定要多愛自己，多注意自己的身體健康，唯有健康的身體，才能跟心愛的人走長遠的路。期許你也能找到可以一起運動的另一半，讓人生更美麗！