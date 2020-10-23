這張照片，為什麼可以促成數十萬人一起運動？徵照活動背後的暖心故事
拍下這張照片的人，永遠都不可能知道，他的照片，在多年後影響了數十萬人一起運動；他的照片，讓無以數計的人願意開始改變人生，為自己和家人帶來更健康的生活。
｢拍照上傳送好禮！｣是目前常見的粉專行銷手法，但為何要｢拍照上傳？｣女性健身社群｢有肌勵｣近來和遠東新世紀經典馬拉松合作，推出｢上傳運動照送好禮｣活動，其實背後有滿滿的洋蔥故事。
遠東馬拉松今年邁入第12屆，是路跑界最在地化、最受矚目的經典賽事；遠東馬的賽道，更是眾多跑者的麥加！然而，遠東馬的前身，卻充滿著無數掙扎和挫敗。
遠東新世紀馬拉松社長杜茂青笑說，過去自己也是從不運動的人，跑一圈操場就喘，10多年前新埔鎮遠東化纖公司同仁為促進健康，發起自主運動。
｢但每次團練的日子一到，帶頭跑的人一跑出大門，其他人就上車回家補眠｣後來，連象徵性到場的人都不來了，公司問他｢要不要解散？｣
他想起過去看到其他跑者拍下的照片，一張張克服困難向前行的影像，讓他感慨不已｢別人能，為什麼我們不行？｣決定繼續堅持，從發抖著打電話陌生拜訪，邀請周遭鎮民加入、自掏腰包買補給品開始。
慢慢的，人數越來越多，廠方開始思考，既然這麼受歡迎，乾脆來辦正式的路跑活動！
2009年開始，第一屆馬拉松比賽報名人數516人，到後來超過6000人的經典賽事，背後是一張又一張跑者身影的照片所堆疊累積，散發出的正能量影響。
｢如果，一張照片可以影響一個看到的人，這個人再影響他的朋友，就會有更多的人開始運動！｣杜茂青說，有跑友因此戒菸、找回健康，也有重病者在跑步中找回人生，｢跑步，跑的不是身體，而是心靈的自信前行！｣
有肌勵和遠東馬合作，舉辦「有肌勵粉專按讚+上傳運動照片，抽價值990元的運動氣墊襪」活動，希望透過徵照活動，鼓勵更多人愛上運動，也邀請你一起用照片，改變更多人的人生！詳細辦法可上有肌勵粉專。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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