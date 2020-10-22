跑友心得：2020烏來馬拉松 爆哭的初馬經驗 找回當初那個愛運動的自己

原文/鄭婷文；整理/張念慈

在還沒當媽媽前，我一直都保持著運動習慣，當了媽媽後，重心移轉在孩子身上，等到媽媽這個身分夠熟悉了之後，我又想找回當時那個熱愛運動的自己！

砍掉重練，大家都明白真的是件吃力不討好的事，在決定重拾健康前，我連1K都走的氣喘吁吁，經過不斷的堅持訓練！現在我可以堅持每週跑四天以上，每次至少5.5K起跳！其中ㄧ天會跟跑團跑山路！

10月18日的烏來馬，是我的初馬，這是我準備訓練以來的目標，期待自己無傷順利完賽💕制定目標這件事情真的很重要！當妳下定決心做件事情，連全世界都會來幫妳💕

如果不是這樣的堅持到底，我也許還是只能靠著照片來緬懷過去！

烏來馬拉松心得

『太辛苦了！為什麼跑全馬可以那麼辛苦⋯』這是我抵達烏來馬終點拱門後，抱著跑友爆哭的第一句話。

2020的烏來馬拉松，若要我形容，它是一場可以用雙腳看見你所沒看過的烏來美，除了瀑布底子很多、雨霧濛適合破PB看美景，看到雨傘撐著壓哥的立牌。

超豐富補給：香腸、甜不辣、臭豆腐、山豬肉、炸薯條、礦泉水、舒跑、可樂、烏來啤酒⋯獨特人情味很濃厚的感動。

當然當然，不是只有跑山路這麼單純，在你跑了20幾K後，突然出現一個會讓你翻白眼加上罵ㄧ個幹字的坡，然後一個越野3K在等你探路著，有碎石路 / 老樹盤根路 / 泥巴路 (還好沒有很濕) / 石頭沾滿青苔路，對付每個突然變化的路，都要集中精神。

OH，還有步道爬也爬不完的階梯，有的高有的低，然後都長的很像，深怕一個不小心會滾下去的那種⋯，一場讓你又愛又愛靠北的賽事，看我形容的這麼長🤣🤣🤣🤣（對，烏來馬就是我觀察到上面這樣的FU)

2020烏來馬的美景是跑友路途最好慰藉。圖片由鄭婷文授權｢有肌勵｣刊出

再來聊聊我自己，我其實過30K後，才真正開始覺得累（尬的這個我也進步了，上次是20K就開始發作），感覺快抽筋，從小腿左右交替快抽快抽的感覺，延伸到大腿再左右交替，三不五時停下來拉筋，因為不拉鐵定等等會大抽更慘。

幸好身上補給品都夠，補充鹽分、電解質後讓我順利完成任務。然後說好不要邊跑邊看錶的我，到最後這邊，我真的已經只能透過倒數K數，9-8-7-6-5-4-3-2-1來勉勵自己。

越接近終點，我眼眶泛淚，路旁志工、逛老街的民眾不斷的加油打氣，但這都得感謝自己平常的努力訓練，以至於可以讓我撐到過半後才有感。

2020烏來馬沿途美景不斷。圖片由鄭婷文授權｢有肌勵｣刊出

我最崇拜的大黑哥說過「柿子挑硬的吃；事情挑難的做」我也真的覺得，凡事只要把困難當作一個目標，竭盡心力去做好準備！完成後的那種感覺，真的只有一個「爽」字可形容！

選擇烏來馬當初馬，其實我完全不後悔，反而很謝謝當時那股傻勁的衝動，就像跑友說的，跑過烏來了，其實什麼馬都難不倒（除了北馬雙溪櫻花🌸馬。喂～）

跑友鄭婷文不斷堅持訓練，終於在今年完成人生初馬。圖片由鄭婷文授權｢有肌勵｣刊出

當然，功不可沒的是陪著我訓練的跑友們，每週二晨跑大同山的跑友們，如果不是這幾個月的大同山訓練，我可能烏來馬會跑的像演悲劇、恐怖片之類落幕。

跑友鄭婷文完成人生初馬。圖片由鄭婷文授權｢有肌勵｣刊出

不管認識、不認識的跑友、聚在一起每個月的團練，大家都雖然邊跑邊靠北，但卻跑的很開心、拍的很漂亮、超會喇低塞（好矛盾的一群人啊！🤣）

#總結《我真的很愛哭》無誤啊⋯⋯

#2020烏來馬初馬無傷完賽

#我跑我驕傲