洗腎不能打敗我！ 洋蔥滿滿的洗腎健身路 弱男變硬漢助更多腎友

34歲被宣判終生洗腎，你該怎麼面對接下來的人生？洗腎者該是虛弱無力，無法追求夢想嗎？女性健身社群「有肌勵」近來採訪洗腎者Jimmy，他幫助無數洗腎者透過健身找回肌肉，滿滿洋蔥和強大求生意志力，顛覆外界對洗腎者的想像。

11年前，Jimmy在澳洲就讀健身學校，他有美好的人生、事業、學業，燦爛的未來，直到體重驟降，回台檢查發現是腎硬化第三期，體能每況愈下，6年後被救護車送醫急診洗腎，34歲開始每周四次；每次4小時的洗腎人生。

愛健身的他，經過多次手術，肌肉一次次流失，快樂和夢想也是。Jimmy也曾天天以淚洗面，最後選擇用強大的意志力，一次一次把肌肉練回來，更用自己的生命故事，鼓勵跟他一樣人生低谷的洗腎者勇敢運動，迎向陽光。

他的故事發引發網友廣大迴響，不少網友留言鼓勵「勇者不懼。加油！」、「吃得苦中苦，方為人上人，加油 ~~」「好棒，充滿正能量，看了讓人感動」、「你的生命是影響，祝福人的，生命鬥士吉米，加油加油。」「感動到眼眶泛淚」