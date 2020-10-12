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用跑步來趟新竹小旅行+文史導覽，一次滿足！
走路太慢、開車太快，女性健身社群有肌勵，帶你用跑步來趟新竹小旅行+文史導覽，一次滿足！
誰說新竹好難玩？沿途你會看到：新竹田徑場、新竹公園、新竹後火車站、新竹轉運站、新竹火車站、新竹東門城、新竹州圖書館、新竹市美術館、新竹市政府、新竹市消防博物館、新竹都城隍廟、新竹第一街、新州屋、東門市場、新竹動物園。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
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