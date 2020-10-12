用跑步來趟新竹小旅行+文史導覽，一次滿足！

白天，Sharon是冷靜嚴肅的銀行大數據分析師；晚上，她是陽光火辣的肌力訓練團體課教練，本周剛考取第三張教練證照。身為兩個孩子的媽媽，她曾經被質疑｢每天健身，一定有鬼！｣但她用更好的家庭生活證明｢運動，可以讓周遭的人更幸福！｣

2020-09-17 18:17