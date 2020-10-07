地表最強健身阿嬤 58歲8個孫 穿比基尼辣過少女

螢光橘運動內衣、寶藍色比基尼，秀出結實腹肌的蘭嬤，邊顧孫子邊做核心運動；半小時前，她才揹孫子爬了6公里的產業山路；晚上，她還要再走7公里運動。笑盈盈、火辣開朗的她，30歲前跟現在是截然不同的兩個人。

58歲的蘭嬤，接受女性健身社群「有肌勵」採訪，吐露不無人知的過去。她的父親有暴力傾向，孩子如果頂嘴就被海K，在嚴格的教育下，她有嚴重密閉恐懼症，害怕失敗，從小逼自己要自立自強。

有結實腹肌的蘭嬤，是地表最強健身阿嬤。圖片由蘭嬤授權「有肌勵」刊出

長大後，更是如此。蘭嬤是工作狂、嚴格對自己和他人，完美主義不容失敗，只能當第一名，更複製了過去父親對待孩子的方式，帶孩子像帶軍隊，認為好媽媽就是把錢帶回家、給孩子好的環境就好，和三個孩子感情疏離。

她在美商公司工作十多年後，進入營造工程界，統管近50個員工，在滿是男人的工作環境下，她跟著嚼檳榔、從不穿裙子、衣服只有黑與白，完全收起女孩的模樣，讓自己看來就是鐵錚錚的漢子。

老天爺開的大玩笑

30歲那年，她被檢查出罹患子宮頸癌，她躺在醫院不解「怎麼會是我得癌症？」卻連一滴眼淚都不敢在親人前掉。她第一次驚覺「我快要失去最愛的家人，多跟家人在一起，比賺很多錢還重要很多！」

出院後，她開始和孩子修補關係，陪孩子運動、游泳。虎媽的她，擔心孩子游泳溺死，乾脆跟著學，竟然開啟每天游1500公尺的習慣，假日就帶孩子爬山、溯溪，孩子游到泳技大進步進入校隊。

能活著好棒

6年前，蘭嬤退休了，至今已完成挑戰百岳43座、二二六超級鐵人、越野賽百K。因為密閉恐慌症，她挑戰二二六鐵人游泳時，一度呼吸不到空氣，但她想像「我的孫子們今天在我的後背上，需要我揹著他們」就都不怕了，馬上變得很勇敢。

有結實腹肌的蘭嬤，是地表最強健身阿嬤。圖片由蘭嬤授權「有肌勵」刊出

她也堅持運動，每天早上4、5點揹孫子，爬來回6公里的產業山路，再做核心40分鐘，晚上散步6-7公里。飲食則吃原形食物，但不會刻意控制，自在就好，如果吃了大餐就再多做一個運動。每天睜開眼，蘭嬤都很期待新的一天「早起空氣乾淨，路上沒行人，我能活著，好棒。」

學習示弱的人生

蘭嬤說，癌後開展的第二段人生，讓她學習柔軟、示弱，現在不怕在老公和孩子面前哭，會跟孩子示弱，讓事情沉澱，也許會珍惜好緣份，她有3個孩子、8個孫子，過去錯過孩子的成長過程，如今8個孫子都由她拉拔長大，女兒和孫子叫她「蘭妹、三八蘭」感情甜到滴出蜜。

內在的改變，讓她外在也跟著改變。她笑說自己越來越愛美，「而且是超愛美」，早上起來化淡妝、刷眉毛、穿運動內衣就出門，「漂漂亮亮的，自己很開心，我開心了，孩子也開心，家裡有好的氣氛，孩子還會跟別人說我媽很棒。」

有結實腹肌的蘭嬤，是地表最強健身阿嬤。圖片由蘭嬤授權「有肌勵」刊出

媳婦和女兒更買亮色衣服、比基尼、丁字褲給蘭嬤，一開始她不敢穿，被勸「身材那麼好，買給你就穿，現在好命了，要對自己好一點。」她還怯懦問先生「這樣好嗎？」當年靠喝酒壯膽才換上，如今比基尼已是她必備裝扮。

創痛讓我更美好

蘭嬤希望透過「有肌勵」，鼓勵更多人：

成熟度是時間熬出來的，如果你沒有走過那些創痛，你不會變得那麼好。 女人要有自覺，不管你為家人付出工作多少，每天要留一點給自己放空；每天要懂得跟自己對話，人生困難時，要想有什麼讓自己開心的事，心就會不一樣。