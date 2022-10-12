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日本開放 台客shopping「入境1皮箱 出境變2箱」

聯合報／ 編譯莊蕙嘉、記者黃仲明林宸誼／綜合報導
日本昨天全面放寬入境管制措施，東京原宿擠滿遊客。（歐新社）
日本昨天全面放寬入境管制措施，東京原宿擠滿遊客。（歐新社）

日本昨天全面放寬入境管制措施，各機場出現久違的熱鬧人潮；由於日本是國人熱愛的旅遊地點，加上日圓狂貶，國籍航空前往日本航班的訂位大幅增加，有些熱門景點航線的機位到年底已一票難求。

朝日電視台報導，台灣旅客申請赴日旅遊人數激增，各旅行社都收到主動詢問及購買日本團行程的訂單。日本廣播協會（ＮＨＫ）報導，一家在台北設有分公司的旅行社，上月收到大量詢問日本旅遊行程訊息。

長榮航空表示，日本開放外國觀光客入境自由行及短期停留免簽證待遇，班機訂位數約增加三至五成。華航指出，日本線訂位數倍增，東北亞航線由每周卅班增加至一三○班。

日圓大貶也讓日本成為台灣民眾海外旅遊首選。彭博資訊報導，一名從事研究工作的台灣旅客昨天搭機抵達羽田機場，他表示，雖目前機票價格是疫情前的兩倍，但因日圓很便宜，所以大手筆訂五星級飯店，還預計購買化妝品和零食等日貨，「來的時候只帶一行李箱，回去時可能變成兩個」。

日本政府統計，新冠肺炎疫情爆發前，二○一九年共有四百九十萬人次台灣旅客造訪日本，人數僅次於中國大陸和南韓，是第三高的國家地區。

另外，上海、台北兩岸航班也出現稍微鬆綁現象，除了華航和長榮維持輪流執飛每周一個航班，十月中起，大陸的中國國際航空隔周執飛、中國東方航空每周執飛。

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