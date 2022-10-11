亞洲開放速度慢 遊客轉往歐洲觀光

中日兩國國門開得慢，觀光客轉往歐洲旅遊。最新航空業界報告指出，受到嚴格管控疫情措施及邊境開放較慢等因素影響，前往亞洲旅遊人數將創下10年來新低，反觀解封較快的歐洲加上美元走強，讓當地成為最受美國觀光客青睞的地方。

亞洲遊客數大降

據《紐西蘭先驅報》報導，亞洲憑藉優美旅遊地點及全球商業發展，過去10年來一直是全球最大的旅遊地區，2019年，前往亞太地區旅遊的人數達33.8億人，佔全球總旅遊人數37%。不過，國際機場協會亞太區公布報告指出， 2022年底前，人數將降為18.4億人。

亞太航空中心（CAPA）則指出，其中最大原因是，兩個最大的旅遊市場中國與日本不只實施最嚴格管制，而且解封的速度也最慢。因此，兩國的邊境政策對亞洲其他旅遊地區帶來巨大衝擊。據統計，目前亞洲航空業復甦幅度僅為疫情前的45%，雖然國內旅遊比國際旅遊復甦較快，但要回到疫情之前榮景，至少要等到2023年底或2024年初。

歐洲機票搶手

報告也指出，儘管發生俄羅斯侵略烏克蘭，歐洲航空旅遊業已復甦至疫情前85%，許多歐洲國家比其他地區更快解封，幫助當地在今年夏季成為世界各地觀光客旅遊熱點。

據《旅遊週刊》報導，觀光搜尋網站Dohop分析師吉納修指出，「今年1月至4月從美國飛往歐洲的機票銷售與歐洲至美國需求幾乎雷同，但5月至7月美元開始走強，美國飛往歐洲機票銷量成長1.13倍，同期歐洲至美國只成長43%。」

美元走強花費提高

從數據來看，今年7月從美國前往歐洲機票銷量達450萬張，歐洲前往美國則不到300萬張。旅遊數據公司Mabrian分析師森德拉也表示，「隨著去年左右國際旅遊復甦後，美國遊客在歐洲觀光地點總花費金額也大幅成長。」以數據來看，今年7月底之前，美國觀光客在巴賽隆納與巴黎的花費支出成長達6.59倍與5.29倍。

旅遊技術供應公司石基（Shiji Group）副總埃佩格表示，「從整體旅遊業來說，美元計價的旅遊業者及其他B2B旅遊買家與歐洲飯店下訂數量更多，因為他們比其他大多數地區，能提供更有競爭力的價格。」

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