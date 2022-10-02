新一波疫情肆虐 英醫療體系瀕臨崩潰

英國醫療體系將崩潰？因為新一波新冠疫情的影響，英國每所醫院都背負者一定程度的壓力，加上流感又將來襲，隨時有可能壓垮英國的醫療量能。目前急診病患的待診時間越來越長，手術的進行受到影響，甚至會有醫護人員因壓力而離職的情況。

英國醫院負擔大

《BBC》報導，英國國民保健署（NHS）九月23日警告，急診的部分可能會有比平常更長的等待時間，沒生命危險的人將會被轉介到其他的科別，以減少急診室的負擔。

英格蘭的中北部有許多醫院信託單位也都表示，出現資金供不應求的情況發生，導致有一些手術必須延期。

雪上加霜的是，每九個護理師就有一個離職，更加重了醫院的負擔，以致有些手術會因而取消。

新冠流感雙重奏

「Twindemic」是一個因為新冠而生的新名詞，指的是同時有新冠肺炎和流感同時都在流行的情況。而這也正是現在英國面臨的另一個難題。隨著冬天的到來，Twindemic將會導致更大的需求，且醫護人員預期只會越來越少。

預防是唯一解方

英國國民保健署（NHS）的柯德利說，英國政府應該將重點放在鼓勵接種疫苗，且風險越高的人應越快接種越好；同時，在搭乘大眾運輸時戴口罩也有幫助。

自今年春天開始，英國的死亡數就已經遠高於預期，也高於過去幾年的數字。且英國國民健康署到了夏天就已經分身乏術，如果政府再不制定長期的政策，及以社會照護服務來預防流行病的肆虐，到了冬天加上流行性感冒的雙重衝擊，將會是無法想像的悲劇。

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