世衛輕忽疫情 9成國家生活品質下降

新冠疫情預防慢半拍，世界發展倒退至少6年！至今新冠病毒已感染了6.06億人，相當於25個台灣的人口數，醫學期刊「柳葉刀」痛批世界衛生組織在醫療支援、協調上毫無作為，世衛反駁早已對疫情示警。

國際貨幣基金（IMF）指出，因為新冠肺炎的爆發，近60個低收入國面臨300到5000億的資金缺口。9成國家的人類發展指數在兩年內劇烈下降，近5年的建設成果蒸發，人類過得越來越差。

近5年成果蒸發

《阿拉伯衛星電視台》報導，聯合國開發署報告顯示，全球發展指標因各地新冠疫情、戰爭、氣候危機倒退6年。各國預期壽命、教育與生活水平首次連兩年下降，近5年的成果消失殆盡。9成國家評估人類福祉的人類發展指數在近年劇烈下降，至少大跌了4成，比起以往，人類過得越來越差。

《Business recorder》報導，人類發展指數（HDI）因為近年新冠疫情連兩年降低，顯示人們活得更短、教育程度降低且收入下降。新冠大流行導致全球數百萬人落到貧窮線下，當低收入國家仍在預防財政問題時，已無力顧及教育發展，氣候變遷造成得鉅額損失更不時發生。

專家批評，低收入國家被迫將大部分得預算用於償還債務，這樣的經濟運作顯然是有問題的，聯合國中的高收入成員需負一定的責任。

新冠預防慢半拍

《半島電視台》報導，國際公認的醫學期刊「柳葉刀」指出，多國政府防疫的透明度和制度大有問題，各地衛生主管機關也往往沒能及時通報疫情，導致疫情失控。據世界衛生組織資料顯示，至今新冠病毒已感染了6.06億人，相當於25個台灣的人口數，並導致近650萬人死亡。

柳葉刀表示，太多人受到假消息影響，不尊重防疫規範，大國也未能妥善合作控制疫情，中低收入國家防疫資金匱乏，種種因素導致全球弱勢族群及國家成為防疫受害者。該醫學雜誌批評，世界衛生組織在新冠疫情之初，警告和措施就已經慢半拍。

世界衛生組織發言人回應表示，早已追蹤並預警新冠疫情爆發的可能；總幹事譚德塞近期曾樂觀表示，新冠病例已大幅下降，終點就在眼前。

貧國疫情資金缺口待補

《Scidev全球科研新聞》報導，研究發現，低收入國死於新冠病毒的可能性高於高收入國家至少兩倍。國際醫學期刊柳葉刀痛批，世界衛生組織並沒有足夠資金對付新冠，未能提供藥物、防護裝備等國際奧援，疫苗分配也不公，讓原先脆弱的低收入國家更陷泥淖。

國際貨幣基金組織統計發現，因為新冠肺炎的爆發，近60個低收入國家面臨300到5000億的資金缺口，且持續擴大。柳葉刀呼籲聯合國中有能力的成員定期提供財政資源，好促進全球發展均衡。

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