世衛組織：新冠病毒大流行結束「在望」

(德國之聲中文網) 在日內瓦舉行的新聞發布會上，這位世衛組織總幹事表示，世界從未處於比現在更到的遏止COVID-19傳播的更好位置。他稱：「我們尚未達到目標，但終點已經接近。」他把相關努力比作接近終點的馬拉松選手的努力，強調現在是關鍵時刻，「是更努力奔跑，確保衝過終點線，收獲我們努力工作的所有回報的時候了。」

這個聯合國衛生機構在其關於2019冠狀病毒病的每周報告中說，過去一周，全球範圍死亡人數下降了22%，為11000人；新染疫310萬人，降28%；世界各個地區延續了數星期的下降趨勢繼續。

世衛組織同時指出，因不少國家放鬆了檢測和監測，意味著可能有很多病例未進入統計數字。該組織發布了一系列政策要點，敦促各國政府在預計冬季COVID-19病毒激增之前加強防疫努力，警告不能讓可能的新變種使迄今取得的進展化為烏有。

總幹事譚德塞強調說：「如果現在不抓住這個機會，我們就將面臨更多變種、更多死亡、更多破壞和更多不確定性的風險。」

根據世衛組織提供的數字，奧密克戎亞種BA.5繼續在全球佔主導地位，在與世界最大的公共數據庫共享的病毒樣本中約佔90%。

最近幾周，歐洲、美國和其它地方的監管機構已分別批准使用既針對原始冠狀病毒也針對包括BA.5在內的後期變種的改進型疫苗。

世衛組織COVID-19技術負責人範‧克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，預計仍會出現新一波染疫潮，但希望不會導致大量死亡。

過度防疫在中國導致「新型飢荒」

此間，中國國內仍嚴格實施「清零」政策。該國西北邊陲新疆地區一城市居民抱怨說，已被禁足逾40天，正經歷飢餓、強制隔離、藥品和日用品供應匱乏。

上周，古爾邦節期間的數百個帖子引起中國社交媒體用戶的關注，當地住民網上分享了他們空蕩蕩的冰箱、發燒的孩子、人們從窗戶裡喊叫的視頻。

本周一，當地警方宣布逮捕了6人，罪名是「散布封城謠言」，其中有關於一孩子死亡、有人自殺的帖子。警方稱，這些帖子「煽動鬧事」、「破壞社會秩序」。

從政府機構洩露出來的指令顯示，工作人員被要求避免傳播負面信息，而要輸送「正能量」。其中一項指令，要求官媒拍攝已結束封鎖的社區，提供「微笑的老人」和「玩耍的兒童」的畫面。

數周來，從華南的海南省三亞到西南成都及北方港口城市大連，北京授意多地實施大規模檢測和封鎖。

（美聯社）

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